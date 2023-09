Google apre l'esperienza dei visitatori a Mountain View

By

Google è pronta ad aprire la Google Visitor Experience presso la sua sede a Mountain View, in California. La nuova destinazione mira a offrire ai visitatori l'opportunità di sperimentare Google e la sua comunità locale. L'esperienza dei visitatori si svolge presso l'edificio per uffici “Gradient Canopy” simile a una tenda, precedentemente noto come Charleston East.

Google Visitor Experience offrirà una serie di servizi, tra cui un Google Store in cui i visitatori potranno conoscere e acquistare prodotti hardware Pixel. Questa sarà la terza sede del Google Store, dopo quelle di Chelsea e Williamsburg a New York City.

Inoltre, l'esperienza dei visitatori includerà un bar pubblico chiamato "Café @ Mountain View", che offrirà ai visitatori uno spazio per rilassarsi e godersi un rinfresco. "The Plaza" offrirà arte all'aperto, eventi e altri programmi per il divertimento dei visitatori.

La sede ospiterà anche “The Huddle”, uno spazio dedicato ad ospitare eventi di gruppi della comunità locale e attività senza scopo di lucro. Inoltre, un “negozio pop-up” presenterà e supporterà le imprese locali.

Attualmente, i visitatori del campus di Google possono avere solo un'esperienza limitata, senza la disponibilità di un negozio di articoli da regalo ufficiale. La nuova Google Visitor Experience offrirà una sostituzione completa, con l'obiettivo di fornire un'esperienza completa e coinvolgente per i visitatori.

La Google Visitor Experience aprirà il 12 ottobre, offrendo un'"esperienza Googley" a tutti coloro che la visitano.