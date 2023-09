Google prende in giro la gamma Pixel 8 e Pixel Watch 2 in vista dell'evento di lancio

Google ha rilasciato video e immagini dei suoi prossimi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, nonché Pixel Watch 2. Queste anticipazioni anticipano l'evento di lancio dell'hardware previsto per il 4 ottobre. Il Pixel 8 Pro, che era trapelato in precedenza, viene rivelato in un video ufficiale insieme a una nuova opzione di colore "porcellana". Il Pixel 8 standard è presentato in una variante di colore rosa.

I video e le immagini mostrano che il Pixel 8 è notevolmente più piccolo dell'8 Pro. Mentre si dice che l'8 Pro mantenga le dimensioni del display da 6.7 ​​pollici del suo predecessore, si prevede che il Pixel 8 standard presenterà uno schermo più piccolo da 6.17 pollici, una riduzione rispetto allo schermo da 6.3 pollici del Pixel 7. Questa è una buona notizia per gli utenti. che preferiscono telefoni più compatti.

Oltre agli smartphone, Google ha mostrato anche il Pixel Watch 2. Il dispositivo sembra avere un design simile al suo predecessore e include un cinturino in porcellana che si abbina all'estetica del Pixel 8 Pro. Sebbene le specifiche sulle nuove funzionalità di Pixel Watch 2 non siano state rivelate, Google afferma che può essere accoppiato con un telefono Pixel per accedere ad assistenza personalizzata, funzionalità di sicurezza e approfondimenti sulla salute.

Inoltre, il teaser mostra brevemente i Pixel Buds, indicando che anche questi auricolari wireless saranno presentati al prossimo evento.

Fonte:

– Emma Roth, scrittrice di notizie per The Verge

Definizioni:

– Pixel 8: il prossimo smartphone di punta di Google.

– Pixel 8 Pro: la variante più grande del Pixel 8, che si presume abbia un display da 6.7 ​​pollici.

– Pixel Watch 2: lo smartwatch di prossima generazione di Google.

– Pixel Buds: gli auricolari wireless di Google.

Aggiornamento 7 settembre, 1:42 ET: l'articolo aggiunge voci sulle dimensioni del display del Pixel 8.