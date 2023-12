Google lancia il rivoluzionario modello di intelligenza artificiale Gemini, la futura strategia di monetizzazione è incerta

Le azioni di Google sono aumentate di oltre il 5% in seguito all'annuncio del suo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale, Gemini. La nuova tecnologia AI è destinata a competere con i prodotti OpenAI, Microsoft e Meta, generando un notevole entusiasmo tra analisti e investitori. Sebbene si affermasse che le capacità di Gemini superassero quelle del GPT-3.5 di OpenAI, non è stato menzionato il modo in cui si confronta con l'ultimo modello di OpenAI, GPT-4 Turbo.

Gli esperti del settore hanno elogiato i progressi di Google nell’intelligenza artificiale, considerandoli un progresso significativo nel campo tecnologico. Tuttavia, permangono dubbi sulla strategia di monetizzazione a lungo termine di Google per Gemini. Anche se la società prevede di concedere in licenza Gemini ai clienti tramite Google Cloud a partire da questo mese, la sua più ampia implementazione e integrazione nell'ecosistema di prodotti Google deve ancora essere chiarita.

Microsoft, d'altra parte, ha recentemente presentato Copilot, che utilizza ChatGPT di OpenAI in Word, Excel e altri programmi Office. Si prevede che questa mossa genererà oltre 10 miliardi di dollari di entrate annualizzate per Microsoft entro il 2026. Serve come esempio di come i modelli di intelligenza artificiale possano essere monetizzati in modo efficace.

Sebbene Wall Street abbia avuto una risposta relativamente moderata all'annuncio di Google, gli analisti riconoscono il significativo progresso tecnologico rappresentato da Gemini. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni circa l'incertezza che circonda la monetizzazione nell'area di ricerca principale di Google, che potrebbe subire resistenze da parte del settore.

Gemini è visto come il culmine dei progressi dell’intelligenza artificiale di Google quest’anno. Sebbene gli analisti ritengano che l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo vitale nel guidare la crescita e la redditività future, avvertono che ci vorrà del tempo prima che la sua influenza diventi significativa. Si prevede che il 2024 sarà un punto di svolta in cui l’impatto di Gemini sulla pubblicità, sul comportamento dei consumatori, sulle tendenze degli sviluppatori e sulle pratiche aziendali sarà più chiaro.

In conclusione, il lancio del modello di intelligenza artificiale Gemini da parte di Google segna un'importante pietra miliare nelle capacità di intelligenza artificiale dell'azienda. Sebbene il potenziale della tecnologia sia promettente, la precisa strategia di monetizzazione e la sua integrazione nella suite di prodotti di Google rimangono incerte. Il mercato resta cautamente ottimista riguardo al futuro di Google nel campo dell'intelligenza artificiale e attende con impazienza ulteriori sviluppi e risultati nei prossimi anni.