La nuova patch di Google Chrome risolve un difetto critico di sicurezza

Google ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza fuori banda per correggere una vulnerabilità critica nel suo browser web Chrome. Il difetto, noto come CVE-2023-4863, comporta un overflow del buffer di heap che influisce sul formato immagine WebP. Questa vulnerabilità potrebbe potenzialmente portare all'esecuzione di codice arbitrario o ad arresti anomali.

La scoperta della vulnerabilità è stata attribuita ad Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) e The Citizen Lab presso la Munk School dell'Università di Toronto. I dettagli specifici dell'exploit non sono stati resi noti, ma Google ha riconosciuto che è stato osservato in natura un exploit per CVE-2023-4863.

Quest'ultima patch fa parte degli sforzi continui di Google per affrontare le vulnerabilità zero-day in Chrome. Dall'inizio dell'anno l'azienda ha già risolto quattro di queste vulnerabilità.

Oltre alla patch di Google, Apple ha anche ampliato le sue correzioni per risolvere CVE-2023-41064, un'altra vulnerabilità legata all'elaborazione delle immagini. Questa vulnerabilità è un problema di overflow del buffer nel componente I/O immagine, che potrebbe portare all'esecuzione di codice arbitrario. È stato utilizzato insieme a CVE-2023-41061 in una catena di exploit iMessage senza clic denominata BLASTPASS per distribuire lo spyware Pegasus su iPhone dotati di patch complete con iOS 16.6.

Le somiglianze tra CVE-2023-41064 e CVE-2023-4863, entrambi legati all'elaborazione delle immagini e segnalati da Apple e The Citizen Lab, suggeriscono una potenziale connessione tra le due vulnerabilità.

Per proteggersi da potenziali minacce, si consiglia agli utenti di aggiornare il proprio browser Chrome alla versione 116.0.5845.187/.188 per Windows e 116.0.5845.187 per macOS e Linux. Anche gli utenti dei browser basati su Chromium, come Microsoft Edge, Brave, Opera e Vivaldi, dovrebbero applicare le patch non appena saranno disponibili.

