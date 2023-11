Annunciata una nuova opzione di archiviazione per Google Pixel 8 Pro in India

Google ha recentemente lanciato i suoi smartphone di punta, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, in tutto il mondo, e i consumatori indiani erano entusiasti di avere accesso al Pixel 8. Tuttavia, c'era un senso di delusione poiché Pixel 8 Pro era disponibile solo con una memoria da 128 GB. variante. Ciò significava che gli utenti che desideravano configurazioni di archiviazione più elevate si sentivano esclusi. Ma, con una mossa inaspettata, Google ha silenziosamente introdotto una nuova opzione di archiviazione per Pixel 8 Pro in India. I clienti interessati possono ora acquistare Pixel 8 Pro con 256 GB di spazio di archiviazione, fornendo loro la capacità aggiuntiva che desideravano.

L'ultima variante di Pixel 8 Pro è già disponibile per l'acquisto in India, esclusivamente tramite Flipkart. Al prezzo di Rs 1,13,999, la nuova opzione di archiviazione da 256 GB offre agli utenti ampio spazio per tutte le loro app, foto, video e documenti. Oltre allo spazio di archiviazione ampliato, i clienti in possesso di una carta SBI possono anche usufruire di uno sconto immediato fino a Rs 4,000 sull'acquisto di Pixel 8 Pro. Inoltre c'è un'interessante offerta di scambio per coloro che desiderano dare in permuta il proprio vecchio smartphone.

È importante notare che la configurazione da 256 GB per Pixel 8 Pro è attualmente disponibile solo nell'opzione colore Obsidian. Tuttavia, offre ai consumatori maggiore flessibilità e scelta in termini di esigenze di archiviazione.

Pixel 8 Pro vanta specifiche impressionanti, tra cui uno schermo OLED da 6.7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 2,400 nit e supporto HDR. È inoltre resistente alla polvere e all'acqua con certificazione IP68, garantendo durata in varie condizioni ambientali. Il dispositivo è dotato di una potente configurazione della fotocamera, con un sensore principale da 50 MP integrato da obiettivi ultra grandangolari da 48 MP e teleobiettivi da 48 MP. Sotto il cofano, Pixel 8 Pro è alimentato dal SoC Tensor G3 e dotato di una batteria da 5,050 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W.

Con Android 14, Pixel 8 Pro è idoneo per 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, promettendo agli utenti un'esperienza a prova di futuro. Con l'introduzione della nuova opzione di archiviazione da 256 GB, Google mira a soddisfare le esigenze dei clienti indiani più esigenti che desiderano una maggiore capacità di archiviazione nei propri smartphone.

Domande frequenti:

1. Posso espandere ulteriormente la memoria del Pixel 8 Pro?

No, Pixel 8 Pro non dispone di memoria espandibile. Tuttavia, l'introduzione dell'opzione di archiviazione da 256 GB offre agli utenti un ampio spazio di archiviazione integrato per le loro esigenze.

2. L'offerta di scambio è disponibile per qualsiasi smartphone?

L'offerta di scambio sui vecchi smartphone è soggetta a termini e condizioni specifici. Rivolgiti a Flipkart per maggiori dettagli sui dispositivi idonei e sul valore che puoi ricevere.

3. Pixel 8 Pro riceverà aggiornamenti oltre Android 14?

Sì, Pixel 8 Pro è idoneo per 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, garantendo che gli utenti ricevano le funzionalità e le patch di sicurezza più recenti per un periodo prolungato.

4. Sono disponibili altre opzioni di colore per la variante di archiviazione da 256 GB?

Attualmente, l'opzione di archiviazione da 256 GB è disponibile solo nella variante colore Obsidian. Gli utenti che cercano questa configurazione di archiviazione più elevata dovranno scegliere questa opzione di colore.