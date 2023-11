Google Play migliora la privacy e la sicurezza degli utenti con revisioni indipendenti della sicurezza per le app VPN

By

Google Play, l'app store ufficiale per Android, sta rafforzando la fiducia e la trasparenza degli utenti implementando controlli di sicurezza indipendenti per le app VPN. Il nuovo badge “Revisione indipendente della sicurezza” visualizzato nella sezione Sicurezza dei dati indica che le app VPN sono state sottoposte a una valutazione rigorosa per garantire la conformità allo standard MASA (Mobile App Security Assessment).

MASA, introdotta come iniziativa dell'App Defense Alliance (ADA), stabilisce requisiti concreti per la sicurezza delle app mobili. Questi requisiti riguardano l'archiviazione dei dati e le pratiche sulla privacy, la crittografia, l'autenticazione e la gestione delle sessioni, la comunicazione di rete, l'interazione della piattaforma e la qualità del codice. Le app VPN sono particolarmente critiche per la privacy e la sicurezza degli utenti a causa della loro gestione di dati sensibili, da qui l’enfasi sui controlli di sicurezza indipendenti.

Per ottenere il badge, i fornitori di VPN devono eseguire l’audit MASA tramite un partner di sicurezza informatica approvato. Provider VPN degni di nota come NordVPN, Google One ed ExpressVPN hanno superato con successo la valutazione e mostrano il nuovo badge Google Play. Inoltre, altre app VPN tra cui Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN e vpnify – Unlimited VPN Proxy possiedono un certificato MASA valido e dovrebbero ricevere il badge nel prossimo futuro.

Questa iniziativa di Google Play mira a promuovere una maggiore trasparenza all'interno dell'app store. Richiedendo alle app VPN di sottoporsi a controlli di sicurezza indipendenti, gli utenti possono avere maggiore fiducia nella privacy e nelle misure di sicurezza di queste applicazioni. Inoltre, l’introduzione del badge migliora la trasparenza consentendo agli utenti di identificare facilmente le app VPN che soddisfano lo standard MASA.

FAQ:

D: Cos'è MASA?

R: MASA sta per Mobile App Security Assessment. Si tratta di uno standard introdotto dall'App Defense Alliance (ADA) per stabilire i requisiti per la sicurezza delle app mobili, tra cui l'archiviazione dei dati e le pratiche sulla privacy, la crittografia, l'autenticazione, la comunicazione di rete e altro ancora.

D: Quali app VPN hanno ricevuto il badge "Revisione della sicurezza indipendente"?

R: Le app VPN che attualmente mostrano il badge "Revisione della sicurezza indipendente" su Google Play sono NordVPN, Google One ed ExpressVPN.

D: Esistono altre app VPN che soddisfano lo standard MASA?

R: Sì, esistono altre app VPN che possiedono un certificato MASA valido, tra cui Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN e vpnify – Unlimited VPN Proxy. Si prevede che queste app riceveranno presto il badge Google Play.

D: Il programma indipendente di revisione della sicurezza si espanderà ad altri tipi di app?

R: Anche se Google non ha fornito una tempistica specifica, si prevede che in futuro il programma di "revisione indipendente della sicurezza" si espanderà per includere altri tipi di app oltre alle VPN.