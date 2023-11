Google Pixel Watch 2: esplorazione delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti

Google ha recentemente presentato Pixel Watch 2, la prossima iterazione del suo attesissimo smartwatch. Mentre il design esterno rimane sostanzialmente invariato rispetto al suo predecessore, il Pixel Watch 1, il focus degli aggiornamenti si concentra sugli interni e sulle funzionalità volte ad attirare nuovi utenti.

Uno dei miglioramenti notevoli di Pixel Watch 2 è la maggiore durata della batteria, che garantisce un'intera giornata di utilizzo anche con la modalità display sempre attivo abilitata. Anche le prestazioni hanno registrato un incremento con l'introduzione di una nuova CPU a 4 core, anche se la differenza potrebbe non essere immediatamente evidente agli utenti.

Inoltre, Google ha introdotto diversi sensori sanitari nuovi e aggiornati nel Pixel Watch 2. Questi includono un nuovo sensore di frequenza cardiaca con precisione migliorata, un sensore di temperatura cutanea e un sensore dermatologico cutaneo. Questi nuovi sensori contribuiscono a letture più precise e consentono di integrare le funzionalità di risposta di Fitbit Body nell'app Fitbit.

Sul fronte software, Pixel Watch 2 introduce diverse funzionalità minori volte a migliorare l'esperienza dell'utente. Questi includono una funzionalità di backup e ripristino dell'orologio e la possibilità di memorizzare informazioni mediche sull'orologio, rendendo più semplice per i primi soccorritori accedere a informazioni mediche vitali in caso di emergenza. Anche le funzionalità sportive e di fitness sono state ampliate con l'aggiunta della stimolazione a zone e di nuovi profili sport.

Per maggiore sicurezza, Google ha introdotto una funzione di controllo di sicurezza su Pixel Watch 2. Questa funzione, disponibile in paesi selezionati, avvisa automaticamente i contatti di emergenza se l'utente non riesce a effettuare il check-in entro un intervallo di tempo specificato. Per gli utenti con modelli Pixel Watch 2 abilitati alla rete cellulare, la funzione Segnale di sicurezza di Fitbit può essere utilizzata insieme a Fitbit Premium per garantire che i messaggi di emergenza vengano inoltrati.

Pixel Watch 2 è disponibile in tre colori e ha un prezzo di $ 349 per i modelli Wi-Fi e $ 399 per i modelli cellulari. Ogni acquisto include sei mesi di abbonamento Fitbit Premium. L'orologio rimane resistente all'acqua fino a 50 metri ed è compatibile con i cinturini esistenti.

Con la durata della batteria migliorata, i sensori sanitari aggiornati e le funzionalità di sicurezza aggiuntive, Pixel Watch 2 mira a rappresentare un caso convincente per gli utenti che cercano un'opzione smartwatch affidabile e ricca di funzionalità.

FAQ

1. Quali sono i principali miglioramenti di Google Pixel Watch 2 rispetto al suo predecessore?

Pixel Watch 2 offre una migliore durata della batteria, prestazioni più veloci e introduce nuovi sensori sanitari per letture più accurate. Include anche funzionalità come il backup e il ripristino dell'orologio, l'archiviazione di documenti medici e profili sportivi estesi.

2. Come funziona la funzione Controllo di sicurezza?

La funzione Controllo di sicurezza avvisa automaticamente i contatti di emergenza se l'utente non effettua il check-in entro un intervallo di tempo specificato. Può essere attivato su Pixel Watch 2 e si basa sulla connettività cellulare del telefono dell'utente o sulla funzionalità cellulare integrata dell'orologio.

3. Cos'è Fitbit Premium?

Fitbit Premium è un servizio in abbonamento che fornisce l'accesso a funzionalità avanzate di salute e fitness, consigli personalizzati, allenamenti guidati e altro ancora. Con l'acquisto di un Pixel Watch 2, i clienti ricevono sei mesi di abbonamento Fitbit Premium.

4. Pixel Watch 2 è compatibile con i cinturini per orologi esistenti?

Sì, Pixel Watch 2 è compatibile con i cinturini progettati per Pixel Watch 1. Gli utenti possono anche scegliere di acquistare nuovi cinturini Pixel Watch 2 disponibili in vari stili.