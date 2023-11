Aggiornamenti continui nuovi e migliorati sui telefoni Google Pixel

I telefoni Pixel supportano da tempo aggiornamenti continui, garantendo un'esperienza utente più fluida e ininterrotta durante il processo di installazione. Tuttavia, una lamentela comune tra gli utenti Pixel è stata la lentezza di questi aggiornamenti. Ma sembra che Google abbia finalmente preso nota e stia affrontando questo problema con i suoi ultimi aggiornamenti.

In precedenza, il completamento degli aggiornamenti continui sui telefoni Pixel poteva richiedere fino a 30 minuti. Sebbene ciò consentisse agli utenti di utilizzare i propri telefoni durante l'aggiornamento, i lunghi tempi di installazione potrebbero essere frustranti. Rispetto ai dispositivi senza il metodo di aggiornamento A/B, come i telefoni Samsung, l'approccio di Pixel ha offerto un'esperienza di aggiornamento più sicura e più utilizzabile.

La buona notizia è che Google sembra aver apportato miglioramenti significativi nella velocità degli aggiornamenti continui. Secondo i possessori di Pixel che hanno testato gli ultimi aggiornamenti di Android 14, i tempi di installazione si sono notevolmente ridotti. Secondo quanto riferito, il recente aggiornamento Android 14 QPR2 Beta 1, distribuito tramite il programma Android Beta e gli aggiornamenti OTA, ha richiesto solo 10 minuti per l'installazione, anche sui modelli Pixel precedenti. Gli utenti su Reddit hanno elogiato l'esperienza di installazione più rapida e appassionati di tecnologia come Manuel Vonau e Dylan Roussel hanno confermato gli aggiornamenti più rapidi sui loro dispositivi Pixel.

Nel nostro test, l'aggiornamento Android 14 QPR2 Beta 1, che aveva una dimensione di 2.6 GB, ha impiegato meno di 20 minuti per essere scaricato e installato su Pixel Fold. La fase di “ottimizzazione”, solitamente dispendiosa in termini di tempo, che in genere rappresenta una parte significativa del tempo di installazione, è durata solo 2.5 minuti. Ciò rappresenta un miglioramento significativo e sarà sicuramente accolto con favore dagli utenti Pixel.

Questa maggiore velocità negli aggiornamenti continui non è una sorpresa totale, poiché Google ha lavorato per migliorarla negli ultimi mesi. I progressi compiuti finora indicano che Google è impegnata a fornire aggiornamenti più rapidi ed efficienti per i dispositivi Pixel, il che è un'ottima notizia per gli utenti.

Come per altri produttori di smartphone, questo sviluppo potrebbe addirittura spingerli ad adottare una tecnologia simile nei loro dispositivi. Resta da vedere se Samsung e altri concorrenti seguiranno l'esempio e implementeranno aggiornamenti più rapidi e senza interruzioni.

FAQ:

D: Cosa sono gli aggiornamenti continui?

R: Gli aggiornamenti continui si riferiscono a un metodo di aggiornamento del sistema operativo di un dispositivo senza interrompere l'esperienza dell'utente. L'aggiornamento viene scaricato e installato in background, consentendo all'utente di continuare a utilizzare il proprio dispositivo durante il processo.

D: Quanto tempo richiedevano in precedenza gli aggiornamenti continui sui telefoni Pixel?

R: In precedenza, il completamento degli aggiornamenti continui sui telefoni Pixel poteva richiedere fino a 30 minuti.

D: Google ha migliorato la velocità degli aggiornamenti continui sui telefoni Pixel?

R: Sì, secondo il feedback degli utenti Pixel, Google ha apportato miglioramenti significativi alla velocità degli aggiornamenti continui, riducendo i tempi di installazione a soli 10 minuti.

D: Altri produttori di smartphone adotteranno questa tecnologia?

R: Resta da vedere, ma gli aggiornamenti più rapidi e continui sui telefoni Pixel potrebbero incoraggiare altri produttori a implementare una tecnologia simile nei loro dispositivi.

