Google migliora le Nest Cam per esterni e migliora l'esperienza utente

Google ha apportato aggiornamenti significativi alle sue Nest Cam per esterni al fine di migliorare la qualità e la chiarezza delle riprese della videocamera. Ciò avviene dopo che gli utenti hanno segnalato problemi con la funzione di visione notturna a seguito di un recente aggiornamento del firmware. Google ha riconosciuto l'importanza della visione notturna per telecamere di sicurezza e campanelli video e ha adottato misure per risolvere il problema.

La versione firmware 1.69, lanciata a settembre, ha influito negativamente sulle prestazioni di visione notturna dei prodotti Google Nest Cam. Gli utenti si sono lamentati del fatto che il filmato diventava sfocato e granuloso, ostacolando la capacità di catturare dettagli importanti. In risposta a queste preoccupazioni, Google ha lavorato per risolvere il problema.

Oltre a risolvere il problema della visione notturna, Google si è anche concentrata sul miglioramento dell'esperienza utente complessiva delle sue videocamere Nest. È in corso la migrazione della Nest Cam Outdoor di prima generazione all'app Google Home. Anche se questa migrazione potrebbe richiedere del tempo, alla fine consentirà agli utenti di gestire Nest Cam Outdoor tramite l'app. Questo aggiornamento non solo consolida tutti i dispositivi smart di Google in un unico posto per gli utenti, ma migliora anche l'usabilità della fotocamera per esterni.

Con la migrazione all'app Google Home, gli utenti di Nest Cam Outdoor possono ora rivedere i video, passare da una modalità di visualizzazione all'altra e accedere facilmente alla cronologia degli eventi. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l'esperienza utente complessiva per gli attuali utenti delle telecamere Google Nest e fanno sperare in telecamere di sicurezza più snelle ed efficaci in futuro.

Mentre Google continua a investire nei propri prodotti di telecamere di sicurezza, è chiaro che si impegna a rispondere alle preoccupazioni degli utenti e a migliorare la funzionalità e le prestazioni dei propri dispositivi.