Google Meet introduce la modalità On-the-Go per riunioni mobili ottimizzate

Google Meet ha introdotto una nuova modalità On-the-Go volta a fornire agli utenti un'esperienza di riunione ottimizzata durante l'utilizzo della piattaforma sui propri dispositivi mobili. La modalità è progettata per rilevare quando gli utenti sono in movimento, ad esempio camminando, viaggiando con i mezzi pubblici o anche in macchina, e invitandoli ad abilitare la funzione. Se non viene intrapresa alcuna azione, un breve conto alla rovescia attiverà automaticamente la modalità.

In questa nuova modalità, gli utenti troveranno pulsanti grandi e facili da premere per disattivare e riattivare l'audio, alzare la mano, selezionare il dispositivo o la sorgente audio e terminare la chiamata. Questi pulsanti saranno comodamente posizionati nella metà inferiore dello schermo. Oltre a ciò, gli utenti avranno accesso ai dettagli della riunione, incluso il numero di partecipanti e l'oratore attivo.

Per risparmiare larghezza di banda, il video verrà disattivato in modalità On-the-Go. Tuttavia, gli utenti avranno comunque la possibilità di "Mostra presentazione" e visualizzarla a schermo intero. La modalità supporta anche le stanze per sottogruppi di lavoro, consentendo ai partecipanti di tenere discussioni mirate in gruppi più piccoli.

Gli utenti avranno la possibilità di disattivare la modalità On-the-Go in qualsiasi momento e potrà anche essere disattivata dalle impostazioni della riunione dell'app. Inoltre, se la modalità non viene abilitata automaticamente, gli utenti possono attivarla manualmente dal menu Altri controlli.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di implementazione e sarà disponibile per tutti i clienti di Google Workspace e per gli utenti con Account Google personali. Gli utenti Android possono già accedervi, sia tramite Gmail che tramite l'app Google Meet autonoma.

FAQ:

D: Cos'è la modalità On-the-Go in Google Meet?

R: La modalità On-the-Go è una nuova funzionalità introdotta da Google Meet che offre un'esperienza di riunione ottimizzata per gli utenti mobili che sono in movimento, ad esempio camminando, utilizzando i mezzi pubblici o in macchina.

D: Come funziona la modalità In movimento?

R: La modalità On-the-Go si attiva automaticamente quando l'app rileva che l'utente è in movimento. Offre controlli semplificati, disattiva il video per risparmiare larghezza di banda e fornisce un comodo accesso ai dettagli della riunione.

D: Posso disattivare la modalità On-the-Go?

R: Sì, gli utenti hanno la possibilità di disattivare la modalità On-the-Go in qualsiasi momento. Può essere disabilitato dalle impostazioni dell'app o disattivato manualmente dal menu Altri controlli.