Google lancia uno strumento per migrare gli abbonamenti ai podcast su YouTube Music

Google sta introducendo uno strumento di migrazione che consentirà agli utenti di trasferire i propri abbonamenti ai podcast dall'app Google Podcasts autonoma a YouTube Music. Questa mossa arriva dopo l'annuncio di Google di chiudere l'app Google Podcasts entro aprile 2024. Lo strumento di migrazione sarà inizialmente disponibile per gli utenti statunitensi, con piani di espansione presto in altri mercati.

È stata rivelata anche la sequenza temporale per la chiusura dell'app. Gli utenti statunitensi potranno continuare ad ascoltare i propri podcast tramite l'app Google Podcasts fino a marzo 2024. Tuttavia, la migrazione o l'esportazione degli abbonamenti sarà ancora possibile fino a luglio 2024.

Per utilizzare lo strumento di migrazione, gli utenti dovranno semplicemente fare clic su "Esporta abbonamenti" e quindi selezionare "Esporta su YouTube Music". Se l'app YouTube Music non è installata, agli utenti verrà richiesto di installarla prima di procedere. In alternativa, gli utenti avranno la possibilità di esportare le proprie iscrizioni in un file OPML, che può essere caricato su qualsiasi app podcast di terze parti che supporti i caricamenti.

Consolidando i propri sforzi nel mercato dello streaming audio, Google mira a riunire l'ascoltatore attualmente distribuito su più app. Questa migrazione segue le precedenti iniziative di Google per rendere YouTube un hub per i podcast, incluso il lancio di una home page dedicata ai podcast e i piani per integrare i contenuti dei podcast in YouTube Music.

Oltre ai podcast più popolari già disponibili su YouTube, gli utenti potranno anche aggiungere direttamente programmi alla propria libreria YouTube Music utilizzando il feed RSS del podcast. YouTube Music ha implementato funzionalità come "scaffali" di podcast, integrazione di feed RSS, download automatici e un'esperienza di ascolto fluida per migliorare l'esperienza di podcasting per i suoi utenti.

Con il nuovo strumento di migrazione, Google sta ottimizzando la propria offerta di podcast e fornendo agli utenti un modo conveniente per trasferire i propri abbonamenti su YouTube Music. Poiché la popolarità del podcasting continua a crescere, questa mossa dimostra l'impegno di Google nella creazione di una piattaforma di podcasting completa e di facile utilizzo.