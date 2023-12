Google presenta il rivoluzionario modello di intelligenza artificiale Gemini per applicazioni avanzate

Google ha annunciato Gemini, il suo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale in grado di comprendere e combinare perfettamente vari tipi di informazioni tra cui testo, codice, audio, immagini e video. Sviluppato attraverso uno sforzo collaborativo da parte dei team di Google, Gemini è progettato per essere multimodale, rendendolo uno strumento versatile per aziende e imprese.

Gemini offre una vasta gamma di applicazioni. Può essere utilizzato per il coinvolgimento avanzato del servizio clienti, consentendo alle aziende di migliorare le proprie capacità di chatbot e fornire consigli sui prodotti più personalizzati. Inoltre, Gemini può identificare le tendenze, rendendolo una risorsa preziosa per le aziende che desiderano pubblicizzare i propri prodotti in modo efficace. Può anche essere utilizzato per la creazione di contenuti, consentendo alle aziende di creare campagne di marketing, contenuti di blog e app di produttività coinvolgenti in grado di riassumere riunioni o generare codice per gli sviluppatori.

Una delle caratteristiche chiave dei Gemelli è la sua capacità di elaborare argomenti complessi e dimostrare capacità di ragionamento. Gemini Ultra, il modello più avanzato, ha sovraperformato gli esperti umani nella comprensione massiva del linguaggio multitasking (MMLU). Ciò lo rende uno strumento inestimabile per campi come la matematica, la fisica, la storia, il diritto, la medicina e l'etica. La comprensione delle sfumature e del ragionamento complesso da parte del modello lo distingue dai precedenti modelli di intelligenza artificiale.

Google ha già iniziato a incorporare Gemini nei propri prodotti. Bard, il chatbot di Google, utilizzerà ora Gemini Pro per funzionalità avanzate di ragionamento, pianificazione, comprensione e altre funzionalità. Questo aggiornamento rappresenta un miglioramento significativo per Bard, paragonabile al ChatGPT di OpenAI. I dirigenti di Google hanno anche accennato al lancio di "Bard Advanced" il prossimo anno, che utilizzerà Gemini Ultra.

Il rilascio di Gemini è stato leggermente ritardato a causa di test approfonditi e valutazioni sulla sicurezza. Tuttavia, Google assicura agli utenti che Gemini è il modello di intelligenza artificiale più testato che l’azienda abbia mai realizzato. Gemini Ultra non solo è più capace, ma è anche più efficiente da servire, rendendolo una soluzione economicamente vantaggiosa per le aziende. Google prevede di pubblicare un white paper tecnico con maggiori dettagli sul modello, ampliando ulteriormente la nostra comprensione delle sue capacità.

Con l’introduzione di Gemini, Google mira a inaugurare una nuova era di modelli di intelligenza artificiale che avranno un profondo impatto su una vasta gamma di settori. Questa tecnologia innovativa rappresenta un significativo sforzo scientifico e ingegneristico per Google e il CEO Sundar Pichai è entusiasta delle possibilità future offerte da Gemini. Man mano che Gemini continua ad evolversi, ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti e risolvono problemi complessi.