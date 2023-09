Google Keep per Android ottiene la funzionalità di formattazione del testo

Google Keep per Android sta finalmente lanciando una nuova funzionalità che consente agli utenti di formattare il testo. Questa funzionalità molto richiesta offre agli utenti la possibilità di personalizzare e aggiungere enfasi al proprio testo attraverso gli stili grassetto, sottolineato, corsivo e intestazione. L'aggiornamento è attualmente disponibile solo per le note nuove e non per quelle più vecchie, ed è limitato all'app Android, con la formattazione che non viene visualizzata sul web.

Per accedere alla funzione di formattazione del testo, gli utenti vedranno una nuova icona "A" sottolineata nella barra degli strumenti delle note. Si aprirà un menu con le opzioni per Titolo 1 (H1), Titolo 2 (H2), Grassetto, Corsivo, Sottolineato e Barrato. Il comportamento di formattazione è simile a quello di altri editor di testo.

Sebbene la funzionalità sia attualmente in fase di implementazione e potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti, Google ha annunciato che arriverà alle note esistenti nelle “prossime settimane”. La funzionalità è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace e per gli utenti con Account Google personali.

È importante notare che la formattazione verrà preservata quando si copia testo da altre fonti in Google Keep. Tuttavia, gli utenti possono rimuovere facilmente la formattazione utilizzando l'opzione "Cancella formattazione" nella barra degli strumenti.

Nel complesso, questo aggiornamento a Google Keep aggiunge un nuovo livello di personalizzazione e flessibilità all'app per prendere appunti. Gli utenti ora hanno un maggiore controllo sull'aspetto del testo, rendendo più semplice evidenziare informazioni importanti o creare note organizzate.

Fonte: [aggiungi fonte senza URL]