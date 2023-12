Google accusato di aver travisato l'IA Gemini nel video dimostrativo

Google ha recentemente presentato la sua ultima suite di modelli di intelligenza artificiale chiamata Gemini, ma la società si trova ora ad affrontare le accuse di aver fuorviato gli spettatori sulle capacità della sua intelligenza artificiale. In un editoriale pubblicato da Bloomberg, l'editorialista Parmy Olson afferma che Google ha travisato il potere dei Gemelli in un recente video dimostrativo.

Il video mostrava le capacità multimodali di Gemini, combinando suggerimenti di conversazione parlata con il riconoscimento delle immagini. L’intelligenza artificiale sembrava riconoscere rapidamente le immagini, rispondere in pochi secondi e prevedere con precisione cosa sarebbe successo dopo. Tuttavia, facendo clic sulla descrizione del video è stato rivelato un importante disclaimer di Google: “Ai fini di questa demo, la latenza è stata ridotta e gli output di Gemini sono stati abbreviati per brevità”.

Olson ha sostenuto che questo disclaimer contraddiceva ciò che Google sembrava suggerire nel video, ovvero che Gemini poteva impegnarsi in conversazioni vocali in tempo reale mentre guardava e rispondeva a ciò che lo circondava. Google ha ammesso che la demo video non è avvenuta in tempo reale, ma ha invece utilizzato fotogrammi di immagini fisse e istruzioni di testo a cui Gemini ha risposto.

Sebbene sia normale che le aziende modifichino i video dimostrativi per evitare problemi tecnici, in passato Google ha dovuto affrontare scetticismo riguardo all'autenticità delle sue demo AI. La mancanza di rumore ambientale e di interazioni eccessivamente utili nella demo Duplex hanno sollevato dubbi sulla sua accuratezza. Anche i video preregistrati di modelli di intelligenza artificiale sono stati accolti con sospetto, come il lancio dell'Ernie Bot di Baidu.

Secondo Olson, le azioni di Google possono essere viste come un tentativo di fuorviare gli spettatori e distogliere l'attenzione dal fatto che Gemini è ancora in ritardo rispetto al GPT di OpenAI. Tuttavia, Google ha difeso la sua demo, con Oriol Vinyals, vicepresidente della ricerca e responsabile del deep learning presso DeepMind di Google, affermando che il video è una rappresentazione di come potrebbero essere le interazioni dell'utente con Gemini.

Per riconquistare la fiducia e ispirare gli sviluppatori, Olson suggerisce che Google dovrebbe fornire a giornalisti e sviluppatori esperienze pratiche del prodotto. Consentendo alle persone di testare Gemini in una beta pubblica e di mostrare le sue vere capacità, Google sarebbe in una posizione migliore per promuovere l'intelligenza artificiale senza la necessità di video modificati che potrebbero dare una falsa impressione.