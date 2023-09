Google affronta un processo antitrust per il dominio dei motori di ricerca

Google sarà sfidato in uno storico processo antitrust statunitense mentre i regolatori federali tentano di smantellare il suo impero di Internet. Nelle prossime 10 settimane, avvocati federali e procuratori generali statali presenteranno prove per dimostrare che Google ha truccato il mercato a suo favore, violando lo Sherman Act e rendendo il suo motore di ricerca la scelta predefinita in vari luoghi e dispositivi. Il processo determinerà se Google ha infranto la legge e, in tal caso, quali misure dovrebbero essere adottate per tenere a freno il gigante della tecnologia.

La causa è stata intentata dal Dipartimento di Giustizia quasi tre anni fa, accusando Google di utilizzare la sua posizione dominante nella ricerca su Internet per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ai concorrenti. Il governo sostiene che Google paga miliardi di dollari ogni anno per diventare il motore di ricerca predefinito su dispositivi come iPhone e browser web come Safari e Firefox. Inoltre, le autorità di regolamentazione sostengono che Google abbia manipolato illegalmente il mercato richiedendo che il suo motore di ricerca fosse abbinato al suo software Android per smartphone.

Google sostiene di dover affrontare una concorrenza significativa e cita motori di ricerca come Bing di Microsoft e siti Web come Amazon e Yelp come esempi. L'azienda attribuisce il proprio successo ai continui miglioramenti del proprio motore di ricerca e sottolinea che le persone scelgono di utilizzare Google per la sua affidabilità e prestazioni.

L’esito del processo potrebbe avere implicazioni significative per Google. Le possibili conseguenze includono la fine della pratica di pagare le aziende per rendere Google il motore di ricerca predefinito, o la perdita di concentrazione di Google quando viene coinvolta in battaglie legali. Un caso antitrust simile contro Microsoft nel 1998 ha portato l’azienda a lottare per adattarsi alle tecnologie emergenti, che hanno permesso a Google di salire alla ribalta.

Oltre al processo in corso, Google sta affrontando anche un caso antitrust relativo alla sua tecnologia pubblicitaria. Il governo sostiene che Google monopolizza le principali tecnologie pubblicitarie digitali e ha suggerito che Google potrebbe dover vendere parte della sua attività adtech per affrontare le preoccupazioni relative alle pratiche anticoncorrenziali.

Fonti: Dipartimento di Giustizia, autorità di regolamentazione dell’Unione Europea.