Presentazione dell'esperimento "Note" di Google: un'esperienza di ricerca interattiva

Google innova costantemente per migliorare l'esperienza di ricerca dei suoi utenti. Nel suo ultimo esperimento di opt-in, Google sta introducendo una funzionalità chiamata “Note” che consente agli utenti di aggiungere le proprie annotazioni ai risultati di ricerca. Questa nuova funzionalità, disponibile tramite Search Labs, mira a fornire un'esperienza di ricerca più interattiva e personalizzata.

Con Note, gli utenti che hanno aderito vedranno i pulsanti per aggiungere e visualizzare le note nei risultati di ricerca e negli articoli su Discover nell'app Google. Quando creano una nota, gli utenti possono personalizzarla con caratteri e immagini colorati, rendendo le loro annotazioni visivamente più accattivanti e coinvolgenti. Immagina di aggiungere un testo verde, l'immagine di una torta e un adesivo a forma di cuore a una nota sulle diverse opzioni di glassa.

Una volta pubblicata, una nota verrà visualizzata entro pochi minuti, a meno che non richieda una revisione manuale da parte di un operatore. Google ha implementato protezioni algoritmiche e moderazione manuale per garantire la qualità e la sicurezza delle note. Gli utenti possono anche segnalare eventuali note che ritengono problematiche o fuorvianti.

Sebbene Google abbia imparato dalla sua esperienza con la moderazione dei contenuti su Maps e YouTube, il perfezionamento del processo di moderazione per Notes rimane essenziale. Google riconosce che alcuni contenuti inappropriati potrebbero sfuggire durante questa fase sperimentale e la società si impegna a perfezionare i propri sforzi di moderazione.

Lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in India, Notes sarà accessibile tramite l'app Google. Tuttavia, queste note saranno indicizzabili anche sul Web aperto, consentendo agli utenti di condividere i collegamenti alle note direttamente con altri. Inoltre, Google sta esplorando modi per fornire agli editori approfondimenti sulle note inserite nei loro contenuti per favorire una migliore comprensione del coinvolgimento degli utenti.

Oltre alla funzione Note, Google sta introducendo la possibilità di seguire le query. Gli utenti possono ora toccare un pulsante “segui” nei risultati di ricerca per ricevere aggiornamenti in batch su argomenti specifici a cui sono interessati. Questa funzionalità migliora l’esperienza di ricerca fornendo informazioni personalizzate agli utenti in base alle loro preferenze. Gli utenti hanno la flessibilità di seguire query generiche o specifiche, ma non sarà possibile seguire query esplicite, offensive o dannose.

Google è impegnata nella privacy e garantisce agli utenti che i dati che seguono non verranno condivisi con inserzionisti o terze parti. La funzione Segui verrà inizialmente lanciata in inglese americano sull'app Google, su Chrome mobile e Safari.

Mentre Google continua ad evolversi e innovarsi, queste nuove funzionalità offrono agli utenti esperienze di ricerca più personalizzate e interattive, consentendo loro di interagire e rimanere informati sugli argomenti che contano di più per loro.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come posso accedere alla funzione Note su Google?

Puoi accedere alla funzionalità Note su Google attivando Search Labs. Una volta abilitato, vedrai i pulsanti per aggiungere e visualizzare le note sotto i risultati di ricerca e gli articoli nell'app Google.

2. Posso personalizzare i miei appunti con caratteri e immagini diversi?

Sì, puoi personalizzare le tue note aggiungendo caratteri e immagini colorati, rendendoli visivamente accattivanti e coinvolgenti.

3. Google modererà le note per evitare contenuti dannosi o fuorvianti?

Sì, Google ha implementato protezioni algoritmiche e revisione umana manuale per garantire la qualità e la sicurezza delle note. Gli utenti possono anche segnalare eventuali note problematiche per un'ulteriore revisione.

4. Posso condividere i miei appunti con altri?

Sì, le note create tramite l'app Google saranno indicizzabili sul Web aperto. Ciò significa che puoi condividere i collegamenti alle note direttamente con altri, anche se non li hanno visualizzati tramite i risultati di ricerca.

5. Google fornirà agli editori approfondimenti sulle note inserite nei loro contenuti?

Google sta esplorando modi per condividere approfondimenti con gli editori sulle note inserite nei loro contenuti. Ciò aiuterà gli editori a comprendere meglio il coinvolgimento degli utenti.

6. Come funziona la funzione Segui?

La funzione Segui consente agli utenti di ricevere aggiornamenti in batch su argomenti specifici a cui sono interessati. Toccando il pulsante "Segui" nei risultati di ricerca, gli utenti possono rimanere informati sulle query scelte.

7. I miei dati di follow verranno condivisi con inserzionisti o terze parti?

No, Google non ha intenzione di condividere i dati di follow degli utenti con inserzionisti o parti esterne. La tua privacy è importante per Google.