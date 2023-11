Google Fi Wireless offre uno sconto di $ 75 su Pixel Watch 2 LTE per gli abbonati esistenti

Google Fi Wireless offre un'offerta speciale del Black Friday per gli abbonati MVNO esistenti, offrendo uno sconto di $ 75 su Pixel Watch 2 LTE. Per usufruire dello sconto, gli utenti devono utilizzare il codice promozionale BLACKFRIDAY durante il checkout, riducendo il prezzo a $ 324.99. Tuttavia, Google non ha specificato la durata di questa offerta, quindi è consigliabile che i clienti interessati effettuino l'acquisto al più presto.

Nel frattempo, il Google Store statunitense e altri rivenditori vendono il Pixel Watch originale (Wi-Fi) a $ 199.99, mentre il modello LTE ha un prezzo di $ 249.99 dopo aver ricevuto uno sconto di $ 80. Resta da vedere se Google continuerà a vendere il precedente dispositivo indossabile come l'opzione più conveniente nella gamma.

Oltre allo sconto su Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless offre anche uno sconto di $ 10 su vari cinturini per Pixel Watch come i cinturini Active, Stretch, Leather e Two-Tone Leather, oltre a $ 10 di sconto sul cavo di ricarica , disponibile sul Google Store.

Inoltre, Google Fi ha introdotto diverse altre offerte del Black Friday per i suoi clienti. Questi includono: $ 699 indietro su Pixel 8 dopo 24 accrediti mensili in fattura quando ti sei iscritto al piano Unlimited Plus fino alla fine dell'anno, $ 200 di sconto immediato su tutti gli acquisti di Pixel 8 con il codice promozionale EXTRA200, un risparmio di $ 300 su Pixel 8 per clienti esistenti e fino a $ 550 indietro dopo 24 mesi sugli ultimi dispositivi Samsung Galaxy S23. Inoltre, i clienti possono beneficiare di un rimborso di $ 600 sul Motorola razr+ dopo 24 accrediti mensili sulla fattura.

Se stai pensando di acquistare Pixel Watch 2 LTE o altre offerte del Black Friday di Google Fi, assicurati di approfittare di queste offerte a tempo limitato e di usufruire di sconti esclusivi sui tuoi dispositivi preferiti.

FAQ

1. Posso utilizzare lo sconto di $ 75 su Pixel Watch 2 LTE se non ho già un abbonamento Google Fi Wireless?

No, lo sconto di $ 75 su Pixel Watch 2 LTE è offerto specificamente agli abbonati MVNO esistenti di Google Fi Wireless. Se non sei un abbonato attuale, potresti non avere diritto a questa particolare offerta.

2. Quanto dura l'offerta del Black Friday per Pixel Watch 2 LTE?

Google non ha fornito informazioni specifiche sulla durata dell'offerta del Black Friday per Pixel Watch 2 LTE. Si consiglia di effettuare l'acquisto il prima possibile per non perdere lo sconto.

3. Sono disponibili altri sconti su Google Fi per il Black Friday?

Sì, oltre all'offerta Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless offre sconti su vari dispositivi, inclusi i dispositivi Pixel 8 e Samsung Galaxy S23. Sono previsti sconti anche sui cinturini per Pixel Watch e sul cavo di ricarica.

4. Posso combinare più offerte del Black Friday su Google Fi Wireless?

Sebbene le combinazioni specifiche possano variare, dovresti essere in grado di sfruttare più offerte del Black Friday su Google Fi Wireless. Se ad esempio sei già abbonato, puoi beneficiare dello sconto sul Pixel Watch 2 LTE e degli sconti su altri dispositivi come il Pixel 8.

5. Dove posso trovare ulteriori informazioni su Google Fi Wireless e le offerte del Black Friday?

Puoi visitare il sito Web di Google Fi Wireless o seguire i canali di social media ufficiali per trovare ulteriori informazioni sulle offerte del Black Friday. Inoltre, i siti Web e i forum di notizie tecnologiche possono fornire ulteriori dettagli su queste offerte.