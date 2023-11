Il piano ambizioso di Google per entrare nel settore dei giochi

Quando si tratta di entrare nel settore dei giochi, Google aveva grandi sogni. Nel suo tentativo di prendere piede nel settore dei giochi, il colosso della tecnologia ha esplorato varie strategie, tra cui la collaborazione con Tencent per acquisire una partecipazione significativa nel rinomato sviluppatore di giochi, Epic Games.

Guidato dalla sua piattaforma di streaming di giochi, Stadia, Google mirava a sconvolgere il mercato e consolidare la propria presenza con un investimento nell’infrastruttura dei contenuti. Inizialmente, la società aveva preso in considerazione accordi di alto profilo per Stadia, ma alla fine si è orientata verso la creazione di proprie etichette proprietarie e la collaborazione con editori di terze parti.

In un recente caso giudiziario tra Epic Games e Google, è stato rivelato che Phil Harrison, ex leader di Stadia, ha proposto un'idea intrigante. Harrison ha suggerito a Google di collaborare con Tencent e di acquistare collettivamente tutte le azioni di Epic Games. Una mossa del genere avrebbe dato a Google un grande vantaggio grazie alla comproprietà di Fortnite, un gioco che ha generato un sorprendente fatturato di 5.5 miliardi di dollari nel 2018, consolidando la sua posizione come uno dei giochi più grandi dell’epoca.

In assenza di un accordo di successo con Tencent, Google ha anche esplorato la possibilità di acquisire una partecipazione del 20% in Epic Games per la cifra sbalorditiva di 2 miliardi di dollari. I documenti del tribunale mostravano conversazioni via email tra i dirigenti di Google, facendo luce sulle idee e sui piani preliminari per la piattaforma di gioco.

La potenziale acquisizione o investimento in Epic Games è stata vista come una mossa strategica per massimizzare la portata di Google attraverso i suoi vari servizi. Phil Harrison ha sottolineato come Fortnite potrebbe favorire la crescita della piattaforma YouTube di Google aumentando il tempo di visualizzazione dei giochi. Inoltre, l’investimento potrebbe aiutare Google a spostare milioni di giocatori da Amazon Web Services alla sua Google Cloud Platform e a stabilire un forte punto d’appoggio nel settore dei giochi.

Anche se i piani di Google di entrare nel settore dei giochi attraverso Epic Games non si sono concretizzati, hanno dimostrato la determinazione dell'azienda a lasciare il segno in un mercato altamente competitivo. A partire da ora, Tencent detiene una partecipazione del 40% in Epic Games, mentre Sony Corp. possiede una quota del 5%, con Epic Games valutato oltre $ 31 miliardi.

FAQ

1. Cos'è Stadia?

Stadia è una piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google. Consente agli utenti di eseguire lo streaming di videogiochi su vari dispositivi senza la necessità di hardware di gioco dedicato.

2. Cos'è Epic Games?

Epic Games è un rinomato sviluppatore ed editore di videogiochi, noto soprattutto per la creazione di giochi popolari come Fortnite, Gears of War e Unreal Tournament.

3. Chi è Tencent?

Tencent è un conglomerato multinazionale cinese specializzato in vari servizi e prodotti legati a Internet. È una delle più grandi società di videogiochi al mondo ed è riconosciuta come uno dei principali attori del settore.

Fonte: The Verge