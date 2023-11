Il CEO di Google Sundar Pichai affronta una testimonianza in tribunale sulle pratiche commerciali di Google Play Store

Il CEO di Google Sundar Pichai è comparso davanti alla corte federale per la seconda volta in due settimane per testimoniare in un processo antitrust in corso. Questa volta Pichai ha difeso le pratiche commerciali del Google Play Store, responsabile della distribuzione di app per software Android.

Epic Games, il produttore del popolare videogioco Fortnite, sostiene che il sistema di elaborazione dei pagamenti di Google, che riscuote una commissione dal 15% al ​​30% dagli acquisti in-app, danneggia illegalmente i consumatori e gli sviluppatori di software. Affermano che Google sfrutta la sua posizione dominante nel mercato per soffocare la concorrenza di altri app store, facendo aumentare i prezzi e scoraggiando l’innovazione. Ciò fa eco a un caso simile intentato da Epic contro Apple.

L'ultima apparizione in tribunale di Pichai è avvenuta poche settimane dopo aver testimoniato in un processo antitrust separato a Washington, DC, incentrato sul presunto abuso di potere di Google nel suo motore di ricerca. Nonostante le diverse località e le questioni specifiche, entrambe le prove evidenziano l'immenso potere di Google e il suo rapporto con Apple.

Una parte fondamentale della difesa di Google è che l'azienda deve affrontare la concorrenza dell'iPhone di Apple e del suo app store. Tuttavia, durante la testimonianza, è stato rivelato che Google ha condiviso con Apple il 36% delle entrate pubblicitarie derivanti dalle query di ricerca di Safari nel 2021. Questa divulgazione ha portato a scambi tesi tra Pichai e l'avvocato di Epic Games.

Pur riconoscendo la condivisione delle entrate, Pichai ha sostenuto che Google e Android competono ferocemente con Apple e iPhone, affermando che questa rivalità avvantaggia i consumatori offrendo più scelte e prezzi più bassi.

Il processo di Epic Games è significativo perché, in caso di successo, potrebbe indebolire la capacità di Google e Apple di riscuotere commissioni sugli acquisti in-app. Ciò fa seguito a una precedente sentenza secondo cui Apple deve consentire alle app di fornire collegamenti ad altre opzioni di pagamento, minando potenzialmente le commissioni ricevute da entrambe le società.

Durante la testimonianza, le prove hanno rivelato quanto sia stato redditizio il Google Play Store per Google, generando un utile operativo di 4.4 miliardi di dollari nella prima metà del 2020. Pichai ha sottolineato che il 97% degli sviluppatori di software sul Play Store non paga alcuna commissione, poiché non vendono beni digitali o non generano entrate sufficienti per attivare le commissioni.

Il processo continua a far luce sulle complesse dinamiche tra i giganti della tecnologia e sull’impatto delle loro pratiche commerciali su consumatori e sviluppatori.

FAQ

Di cosa parla il processo antitrust che coinvolge il CEO di Google Sundar Pichai?

Il processo antitrust riguarda accuse contro le pratiche commerciali di Google nel Google Play Store, dove Epic Games sostiene che il sistema di elaborazione dei pagamenti danneggia i consumatori e gli sviluppatori di software facendo aumentare i prezzi e soffocando la concorrenza.

Qual è il collegamento tra questo processo e il precedente processo contro Apple?

Epic Games aveva già intentato una causa simile contro Apple, sostenendo che anche il sistema di pagamento del suo app store era anticoncorrenziale. Le prove evidenziano il dominio di Google e Apple e le loro relazioni con sviluppatori e consumatori di app.

Che impatto potrebbero avere le sperimentazioni sulle commissioni di Google e Apple sugli acquisti in-app?

Esiste la possibilità che le sperimentazioni possano compromettere la capacità di entrambe le società di riscuotere commissioni sugli acquisti in-app. Una precedente sentenza contro Apple aveva già richiesto alla società di consentire alle app di fornire collegamenti ad altre opzioni di pagamento, indebolendo potenzialmente le commissioni raccolte sia da Google che da Apple.

Quanto è redditizio il Google Play Store?

Secondo le prove presentate in tribunale, il Google Play Store ha generato un utile operativo di 4.4 miliardi di dollari nella prima metà del 2020. Tuttavia, è importante notare che il 97% degli sviluppatori di software sul Play Store non paga alcuna commissione.

Qual è la difesa presentata da Google e Pichai?

Google e Pichai sostengono che l'azienda deve affrontare la concorrenza dell'iPhone di Apple e del suo app store e che questa concorrenza avvantaggia i consumatori offrendo più scelte e prezzi più bassi. Sottolineano inoltre che il sistema di commissioni nel Google Play Store non viene applicato alla maggior parte degli sviluppatori di software.