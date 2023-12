Google Drive presenta la funzionalità di scansione multipiattaforma per utenti iOS e Android

By

Google Drive ha annunciato una nuova funzionalità di scansione che consente agli utenti iOS di scansionare e importare rapidamente documenti nelle proprie librerie. Sebbene la funzionalità sia disponibile su Android da oltre un decennio, gli utenti di iPhone e iPad in precedenza non erano in grado di utilizzare questa opzione. Allo stesso tempo, Google ha anche aggiornato lo scanner nell'app Android di Drive.

Una delle aggiunte degne di nota per gli utenti iOS negli Stati Uniti è la funzione di suggerimento del titolo. Questa funzione utilizza la tecnologia di riconoscimento del testo per generare automaticamente titoli di documenti in base al contenuto rilevato nella scansione. Google aveva già introdotto questa funzionalità nella versione Android di Drive all'inizio di quest'anno.

Parallelamente, Google ha migliorato la scansione dei documenti sui dispositivi Android introducendo funzionalità simili. Gli utenti possono ora scegliere di acquisire automaticamente i documenti quando sono nell'inquadratura. Questo notevole miglioramento è stato recentemente notato da 9to5Google durante il lancio della nuova interfaccia Android.

Vale la pena notare che la maggior parte dei principali fornitori di cloud storage ora offre funzionalità di scansione native, consentendo agli utenti di acquisire rapidamente documenti utilizzando la fotocamera del proprio telefono. Microsoft Lens, originariamente lanciato come Office Lens nel 2015, e lo scanner integrato di Apple nell'app Notes dal 2017 sono esempi importanti di tali soluzioni.

Le nuove funzionalità di scansione per i dispositivi iOS sono attualmente in fase di implementazione e sono già disponibili su Android. Gli utenti possono accedere allo scanner di Google nell'app Drive su iOS e Android individuando l'icona della fotocamera in basso a destra o toccando l'icona "+" e selezionando "Scansione".

Domande frequenti

1. Posso scansionare documenti con Google Drive su iOS?

Sì, Google Drive ora offre una funzionalità di scansione per gli utenti iOS che consente loro di scansionare e importare rapidamente documenti nelle loro librerie.

2. Qual è la funzione di suggerimento del titolo in Google Drive?

La funzione di suggerimento del titolo in Google Drive utilizza la tecnologia di riconoscimento del testo per generare automaticamente i titoli dei documenti in base al contenuto riconosciuto nella scansione.

3. Sono disponibili funzionalità simili per gli utenti Android?

Sì, oltre all'introduzione delle funzionalità di scansione per iOS, Google ha migliorato la scansione dei documenti su Android. Gli utenti ora hanno la possibilità di acquisire automaticamente i documenti quando sono nell'inquadratura.

4. Quali sono gli altri fornitori di archiviazione cloud che offrono funzionalità di scansione?

Microsoft Lens (precedentemente noto come Office Lens) e lo scanner integrato nell'app Notes di Apple sono due esempi di funzionalità di scansione fornite dai principali fornitori di archiviazione cloud.