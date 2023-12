Google Maps sotto accusa per le pericolose deviazioni nel deserto

Google Maps è stato messo sotto esame dopo aver indirizzato gli automobilisti verso deviazioni pericolose attraverso remote strade desertiche, lasciandoli incagliati e causando ingorghi. L'incidente è avvenuto il 19 novembre quando una tempesta di sabbia ha costretto alla chiusura di tratti della 15 Freeway tra Los Angeles e Las Vegas. Alla ricerca di un percorso alternativo, gli automobilisti si sono affidati a Google Maps, solo per essere guidati su insidiosi sentieri non asfaltati nel deserto del Nevada.

Shelby Easler e la sua famiglia, che stavano tornando dal Gran Premio di Las Vegas, erano tra le persone colpite. Hanno deciso di prendere la deviazione consigliata per evitare la tempesta di sabbia e potenzialmente risparmiare tempo. Non sapevano che avrebbero finito per navigare tra le montagne per ore prima di ritrovarsi bloccati vicino a Kingston Peak su una strada sterrata. Sono stati segnalati incidenti simili, con centinaia di altri conducenti bloccati che hanno preso lo stesso percorso errato.

La situazione si aggravò quando anche coloro che viaggiavano nella direzione opposta, tra cui Gillian e David Strull, furono indirizzati su remote strade di campagna. Poiché l'orario di arrivo stimato continuava ad aumentare, David si è insospettito e ha controllato la mappa Google di sua moglie, solo per scoprire che suggeriva un percorso completamente diverso. Scegliendo di restare sull'autostrada principale, evitarono il caos causato dalla deviazione sconsiderata.

Questi casi evidenziano i potenziali rischi associati all’affidarsi esclusivamente alle app di navigazione GPS. Sebbene la tecnologia offra comodità ed efficienza, è fondamentale usare cautela e buon senso. In circostanze impreviste o in aree sconosciute, è consigliabile avere a portata di mano una mappa fisica come backup.

In seguito all’incidente, Google si è scusato e ha confermato che non avrebbe più instradato gli automobilisti attraverso quelle strade pericolose. La California Highway Patrol ha fatto eco a questo sentimento, sottolineando l’importanza di attenersi a percorsi primari e ben noti per garantire la sicurezza.

