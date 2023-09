Goldman Sachs: l’incertezza economica potrebbe pesare sulle azioni statunitensi fino al 2023

Goldman Sachs avverte che l’incertezza delle prospettive economiche potrebbe continuare a esercitare pressioni sulle azioni statunitensi per tutto il 2023. La banca d’investimento consiglia agli investitori di concentrarsi sui titoli che restituiscono liquidità agli azionisti. Il responsabile della strategia azionaria statunitense di Goldman, David Kostin, spiega che il flusso di dati sulla crescita economica e sull'inflazione potrebbe creare volatilità nel mercato azionario nei prossimi mesi.

L’azienda prevede un rallentamento della crescita del PIL, guidato da fattori quali la ripresa dei pagamenti dei prestiti studenteschi e l’impatto dei tassi ipotecari più elevati sul mercato immobiliare. Goldman prevede un calo della crescita del PIL reale all'1.3% nel quarto trimestre dal 3.1% del terzo trimestre. In termini di inflazione, la banca suggerisce che, dopo diversi mesi di allentamento, l’inflazione potrebbe riaccelerare. Si prevede che l’IPC core, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, aumenterà allo 0.4% a gennaio 2024 dallo 0.2% di luglio.

La cautela di Goldman deriva dal potenziale calo della fiducia degli investitori in uno scenario di atterraggio morbido, che potrebbe pesare sulla propensione al rischio e sui prezzi azionari. In risposta a queste incertezze, la banca d’investimento raccomanda di concentrarsi su azioni di società che hanno programmi di dividendi e riacquisto piuttosto che su quelle che investono in spese in conto capitale e ricerca e sviluppo.

Goldman sottolinea che il paniere di rendimento totale della società, che comprende 50 titoli con il più alto rendimento finale di 12 mesi da riacquisti e dividendi, ha sovraperformato le sue spese in conto capitale e il paniere di ricerca e sviluppo di 4 punti percentuali dall'inizio del 2022. nel paniere totale del rendimento in contanti figurano Tapestry, MGM Resorts e Lowe's.

Nonostante le previste fluttuazioni dei dati economici, Goldman ritiene che la probabilità di una recessione negli Stati Uniti sia molto bassa. L’azienda ha ridotto le probabilità di recessione a solo il 15%, citando la possibilità che la Federal Reserve non alzerà i tassi di interesse questo mese e potrebbe non farlo affatto.

L'obiettivo di Goldman per l'indice S&P 500 alla fine dell'anno è 4,500, appena l'1% sopra la chiusura di venerdì. Questa proiezione è superiore alla previsione media di 4,372 tra i 15 principali strateghi di Wall Street.

Fonte: CNBC

Definizioni:

Azioni: Conosciute anche come azioni, le azioni rappresentano le quote di proprietà di una società.

Crescita del PIL: La crescita del prodotto interno lordo (PIL) si riferisce all’aumento del valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un paese in un periodo specifico.

Inflazione: L’inflazione si riferisce all’aumento del livello generale dei prezzi di beni e servizi in un’economia in un periodo specifico, con conseguente diminuzione del potere d’acquisto della moneta.

CPI: L’indice dei prezzi al consumo (CPI) misura la variazione media dei prezzi pagati dai consumatori per un paniere di beni e servizi.

Dividendo: Un dividendo è una distribuzione degli utili guadagnati da una società ai suoi azionisti.

Riacquistare: Un riacquisto, o riacquisto di azioni, avviene quando una società acquista le proprie azioni dal mercato aperto, riducendo il numero di azioni in circolazione.

Spese in conto capitale: Le spese in conto capitale, spesso denominate Capex, sono i fondi spesi da un'azienda per acquisire o aggiornare beni fisici come immobili, impianti e attrezzature.

Ricerca e sviluppo: La ricerca e sviluppo (R&S) si riferisce alle attività intraprese da un'azienda per innovare, migliorare e sviluppare nuovi prodotti, tecnologie o processi.

