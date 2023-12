Vivi avventure emozionanti con gli ultimi giochi gratuiti di GOG

Cerchi alcuni giochi entusiasmanti a cui giocare senza spendere un centesimo? Non cercare oltre, poiché la piattaforma GOG ti offre giochi gratuiti disponibili per il tuo divertimento.

GOG, lo store di proprietà di CD Projekt, offre ancora una volta un fantastico regalo ai suoi utenti: un gioco gratuito. Questa offerta è particolarmente allettante, soprattutto durante le festività natalizie. Tuttavia, dovrai agire rapidamente, poiché il tempo è limitato.

Se non hai ancora esplorato la piattaforma GOG, ora è il momento perfetto per farlo. Non capita tutti i giorni di poter ottenere giochi senza spendere soldi. E no, non si tratta solo di titoli di scarso valore. In passato, GOG ha offerto giochi come Styx: Shards of Darkness, il che dimostra chiaramente la portata delle loro offerte. Allora, chi c'è nel menu oggi?

Presentazione di Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, pubblicato nel 2021. Sviluppato da Goblinz Studio, questo gioco offre un'avventura unica. A differenza dei tradizionali giochi di esplorazione dei dungeon, non giocherai nei panni di un gruppo di eroi che assaltano un dungeon. Invece, assumerai il ruolo di Dungeon Master. Il gameplay combina elementi di roguelite e gestione dei dungeon, con fasi strategiche approfondite.

In questo gioco avrai il piacere di guardare gli eroi incontrare la loro fine! Legend of Keepers è essenzialmente un dungeon crawler invertito, in cui gli eroi si avventurano nel tuo dungeon e attivano le tue trappole. Quando un gruppo di avventurieri incontra i tuoi mostri, iniziano i combattimenti a turni.

Se questo ha stuzzicato la tua curiosità, non perdere altro tempo. Il gioco è disponibile gratuitamente su GOG fino al 5 gennaio 2024. Tuttavia, sulla pagina del gioco dedicata è visualizzato un timer per il conto alla rovescia, che indica che ti restano circa 54 ore per richiedere la tua copia gratuita. Pertanto, è meglio agire rapidamente.

Oltre a Legend of Keepers, GOG ha recentemente aggiunto un altro gioco molto apprezzato alla sua collezione di titoli gratuiti. Devil's Kiss, il prequel di Lair of the Clockwork God, è una visual novel in cui i giocatori incarnano i personaggi Dan e Ben, due studenti che attraversano un anno scolastico pieno di demoni e cospirazioni. Il gioco ha ricevuto recensioni positive su piattaforme come Steam, grazie alla sua sapiente miscela di meccanica punta e clicca, umorismo ed enigmi.

Scopri l'intrigante prequel della visual novel "Lair of the Clockwork God" con Devil's Kiss. Unisciti ai protagonisti, Dan e Ben, mentre affrontano un impegnativo primo giorno di scuola, pieno di flirt, demoni, vaste cospirazioni e informazioni personali compromettenti.

Che tu scelga di intraprendere la carriera di manager di dungeon o di immergerti in un'avvincente visual novel, GOG ha una selezione di giochi gratuiti per farti divertire. Non perderti queste emozionanti avventure!