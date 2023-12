Godzilla Minus One: una lezione per Hollywood sul successo dei film d'azione

Con una sorprendente svolta degli eventi, il film di mostri realizzato in Giappone, “Godzilla Minus One”, ha preso d'assalto il botteghino statunitense, rivelandosi un trionfo di critica e commerciale. Realizzato con un budget modesto di 15 milioni di dollari, l'approccio di ritorno alle origini del film e l'enfasi sullo sviluppo del personaggio hanno avuto risonanza con il pubblico, in contrasto con le gonfie serie di supereroi che hanno avuto difficoltà negli ultimi anni.

Diretto dal veterano regista giapponese Takashi Yamazaki, “Godzilla Minus One” è uscito in grande distribuzione negli Stati Uniti e ha incassato l'impressionante cifra di 11 milioni di dollari nel fine settimana di apertura. Anche se questo potrebbe non sembrare un film di successo, il fatto che si tratti di un film sottotitolato rende il suo successo degno di nota. Il film ha già più che raddoppiato il suo budget con un totale globale di 23 milioni di dollari solo in Giappone. La sua uscita nel Regno Unito e in Irlanda deve ancora arrivare.

Ciò che distingue “Godzilla Minus One” dagli altri film di mostri è la sua capacità di trovare un perfetto equilibrio tra azione e sviluppo del personaggio. Sia la critica che il pubblico hanno elogiato il film, assegnandogli un punteggio rispettivamente del 96% e del 98% su Rotten Tomatoes. The Daily Beast lo descrive come "quasi tutto ciò che i fan possono desiderare", sottolineando la sua capacità di affrontare preoccupazioni sia umane che titaniche.

Il film segue la storia di Kōichi Shikishima, un pilota kamikaze che rifiuta di togliersi la vita durante la Seconda Guerra Mondiale e fa invece atterrare il suo aereo su un'isola dove gli aerei vengono riparati. Quando Godzilla attacca l'isola, Kōichi si ritrova congelato dalla paura, provocando la morte di quasi tutti gli altri. Mentre gli anni passano e Godzilla riemerge per devastare il Giappone continentale, Kōichi si porta dietro il peso della colpa e deve affrontare i propri difetti.

Ciò che Hollywood può imparare dal successo di “Godzilla Minus One” è che gli spettatori bramano l’intrattenimento piuttosto che le narrazioni complesse. Il regista del film, Yamazaki, ha deliberatamente semplificato la trama, concentrandosi sul viaggio emotivo del personaggio principale piuttosto che sulle vistose battaglie tra mostri. Questo approccio ha avuto risonanza tra il pubblico che è stanco di trame contorte e preferisce un'esperienza visiva più diretta e coinvolgente.

Mentre Hollywood fatica a replicare il successo di franchise come Marvel e DC, è essenziale che i cineasti comprendano che il pubblico vuole essere intrattenuto, non sopraffatto. Il successo di “Godzilla Minus One” serve a ricordare che i grandi budget e le sequenze d’azione eccessive non garantiscono il successo. Ritornando alle basi della narrazione e dello sviluppo dei personaggi, Hollywood ha l'opportunità di affascinare ancora una volta il pubblico.