Il direttore del gioco dichiara Starfield come il miglior gioco per giocatore singolo di sempre

L'attesissimo gioco di Bethesda, Starfield, ha ricevuto elogi sia dai giocatori che dagli esperti del settore. David Jaffe, il regista di giochi acclamati come God of War e Twisted Metal, ha recentemente dichiarato che Starfield è il miglior gioco per giocatore singolo a cui abbia mai giocato.

Nonostante i bug e i problemi del gioco, i giocatori hanno abbracciato Starfield per il suo mondo aperto, la trama avvincente e i risultati tecnici. Sia i fan di Bethesda che i veterani del settore hanno elogiato lo studio per aver creato un'esperienza di gioco memorabile.

L'approvazione di Starfield da parte di Jaffe arriva dopo aver completato la missione principale ed esplorato alcuni dei contenuti secondari. Ha condiviso i suoi sentimenti attraverso un post su X, affermando: “E questo è STARFIELD. Ho solo completato la missione principale e toccato un po' gli aspetti secondari, ma al momento è il miglior gioco per giocatore singolo a cui abbia mai giocato."

Per esprimere ulteriormente il suo entusiasmo, Jaffe ha pubblicato un'immagine dei titoli di coda del gioco, mostrando il suo apprezzamento per la squadra dietro Starfield. Ha anche condiviso uno screenshot che rivela il tempo impiegato per completare il gioco, ovvero quasi due giorni e mezzo.

Dopo che gli elogi di Jaffe sono diventati pubblici, i fan e i critici del gioco hanno espresso le loro opinioni. Un fan ha dichiarato: “Lode folle da parte dell'uomo stesso. È sicuramente il mio gioco dell'anno e senza dubbio uno dei migliori giochi di Bethesda." Tuttavia, c'erano anche coloro che non erano d'accordo, con un utente che lo ha definito il "gioco più 'meh'" a cui abbia mai giocato personalmente.

Starfield è ora disponibile su Game Pass, offrendo ai giocatori l'opportunità perfetta di intraprendere la propria avventura interstellare. Rimani aggiornato con le ultime notizie e guide visitando la nostra pagina Starfield.

– Il post di David Jaffe su X