Casetify lancia i saldi esclusivi del Black Friday sugli accessori tecnologici

Il marchio globale di accessori tecnologici Casetify ha annunciato un accordo entusiasmante per il prossimo Black Friday e le festività natalizie. A partire dal 16 novembre, i clienti possono usufruire di sconti fino al 30% su tutti i prodotti sia su Casetify.com che su Amazon.

Questa offerta promozionale a tempo limitato consente ai clienti di ricevere:

– 15% di sconto sull'acquisto di un articolo

– 25% di sconto sull'acquisto di due articoli

– Sconto del 30% sull'acquisto di tre articoli

Oltre a questi sconti, i clienti possono personalizzare i propri prodotti aggiungendo il proprio nome, iniziali o foto personali. Possono anche scegliere tra le esclusive collezioni Co-Lab di Casetify, con personaggi e design amati di franchise popolari come Rick & Morty, Disney Villains, One Piece, Powerpuff Girls e altro ancora. È importante però notare che le collezioni Co-Lab avranno uno sconto solo del 10%.

Casetify offre una vasta gamma di accessori tecnologici di alta qualità, tra cui custodie per telefoni, protezioni per lo schermo, custodie per laptop e custodie per smartwatch. Che tu stia cercando di proteggere i tuoi dispositivi o di aggiungere un tocco di personalizzazione, Casetify è quello che fa per te.

La promozione durerà fino al 30 dicembre, dando ai clienti tutto il tempo per approfittare delle incredibili offerte. Per trovare i prodotti scontati, visita Casetify.com o Amazon.