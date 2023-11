Il nuovissimo Apple Watch Ultra 2 sarà presentato nell'esclusiva vendita del Black Friday di Walmart

By

Se sei un appassionato appassionato di fitness o qualcuno che ama l'avventura e gli sport estremi, l'attesissimo Apple Watch Ultra 2 di Apple sta per diventare ancora più accessibile. Walmart ha recentemente svelato le sue offerte esclusive per il Black Friday e un prodotto che si distingue è l'ultimo Apple Watch Ultra 2.

Solitamente al prezzo di $ 1,099, la promozione del Black Friday di Walmart offrirà un enorme sconto di $ 400 sull'Apple Watch Ultra 2. Ciò significa che sarai in grado di acquistare questo smartwatch avanzato per soli $ 699, rendendolo un valore incredibile per chi cerca l'avanguardia. tecnologia a un prezzo più conveniente.

A partire da mercoledì 8 novembre alle 9:6 ET/XNUMX:XNUMX PT, il negozio online di Walmart sarà il posto giusto per aggiudicarti questo incredibile affare. Tuttavia, non è noto se tutti i colori del cinturino, inclusi "Orange Alpine", "Green Alpine", "Blue", "Yellow/Beige", "Black/Grey" e "White Ocean", saranno scontati durante la promozione.

Per proteggere il tuo Apple Watch Ultra 2 a questo prezzo sbalorditivo, assicurati di visitare il sito Web di Walmart e approfitta della promozione del Black Friday. Questo indossabile molto ricercato sarà sicuramente un oggetto alla moda durante le festività natalizie, quindi non perdere questa opportunità esclusiva.

FAQ:

D: Qual è il nocciolo dell'articolo originale?

R: Il fatto principale è che Walmart offre uno sconto di $ 400 sull'Apple Watch Ultra 2022 come parte della promozione del Black Friday.

D: Qual è il prezzo dell'Apple Watch Ultra 2 durante la promozione del Black Friday?

R: Il prezzo dell'Apple Watch Ultra 2 durante la promozione del Black Friday è di $ 699, scontato rispetto al prezzo normale di $ 1,099.

D: Quando inizia la promozione del Black Friday di Walmart per l'Apple Watch Ultra 2?

R: La promozione del Black Friday di Walmart per l'Apple Watch Ultra 2 inizia mercoledì 8 novembre alle 9:6 ET/XNUMX:XNUMX PT.