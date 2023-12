La nuova promozione PlayStation Plus offre regali e sconti entusiasmanti

Sony PlayStation sta dando il via alle festività natalizie con un'entusiasmante promozione chiamata Season of Play, che durerà dal 5 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024. Questo evento della durata di un mese è progettato per celebrare e premiare la fedele community PlayStation.

Durante la stagione di gioco, i membri di PlayStation Plus possono aspettarsi una serie di attività e vantaggi. Per cominciare, i giocatori possono riscattare codici voucher per nuovi avatar che commemorano titoli popolari, tra cui Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake e altro ancora. Gli avatar sono disponibili sia per le console PS5 che per quelle PS4 e non è richiesto alcun abbonamento a PlayStation Plus.

Oltre agli avatar, il merchandise PlayStation Gear sarà disponibile con uno sconto del 15% utilizzando il codice promozionale SEASONOFPLAY15. I giocatori possono visitare gear.playstation.com per ulteriori informazioni e dettagli su questa entusiasmante offerta.

Per coloro che non sono membri di PlayStation Plus, non preoccupatevi, ci sono attività anche per voi. Anche se non potrai accedere a offerte e tornei esclusivi, potrai comunque goderti un fine settimana multiplayer online gratuito dal 9 al 10 dicembre. Durante questo periodo, il multiplayer online sarà disponibile senza un abbonamento a PlayStation Plus, consentendo ai giocatori di unirsi ai loro amici in un'entusiasmante modalità multigiocatore.

Inoltre, dal 12 al 17 dicembre si terranno i tornei PlayStation. Si tratta di una fantastica opportunità per i giocatori competitivi di mostrare le proprie abilità e vincere premi, inclusi abbonamenti PlayStation Plus Premium/Deluxe e la possibilità di partecipare all'estrazione di premi per una PlayStation 5 Digital. Consolle in edizione.

Nell'ambito della Season of Play, i membri PlayStation Plus possono anche guadagnare punti bonus su PlayStation Stars riscattando e giocando a uno qualsiasi dei giochi mensili PlayStation Plus di dicembre. Questo è un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di gioco e ottenere ulteriori vantaggi con gli acquisti idonei sul PlayStation Store.

Per finire, Sony Pictures Core Benefits fornirà ai membri PlayStation Plus l’accesso a un catalogo di film curato, insieme a sconti esclusivi su titoli selezionati. A partire dal 5 dicembre, verranno aggiunti anche contenuti selezionati di Crunchyroll, che consentiranno ai fan di godersi episodi di famose serie anime.

Non perderti la stagione di gioco PlayStation Plus! Visita il sito Web ufficiale di PlayStation Plus per ulteriori informazioni e preparati per un mese incredibile di giochi, premi e sconti. Buon gioco!