Dimentica il gonfiore: aumenta la produttività con questo pacchetto software esclusivo

Desideri ottimizzare la tua produttività aggiornando il software del tuo PC? Non cercare oltre questa incredibile offerta a tempo limitato. Da adesso fino al 3 dicembre, puoi ottenere licenze a vita per Microsoft Office Pro 2019 e Windows 11 Pro in bundle insieme, il tutto a un prezzo irresistibile. Dimentica software eccessivi e costi inutili: ottimizza il tuo spazio di lavoro digitale con questa offerta imbattibile.

Windows 11 Pro è stato meticolosamente riprogettato per soddisfare le esigenze del moderno ambiente di lavoro ibrido. Concentrandosi su produttività e sicurezza, questo nuovo sistema operativo introduce un'interfaccia intuitiva insieme a funzionalità che fanno risparmiare tempo come layout snap, riancoraggio e widget. Personalizza il tuo desktop per adattarlo al tuo flusso di lavoro unico e migliorare la tua efficienza. Con Windows Studio Effects puoi accedere a strumenti potenti come la riduzione delle emissioni di luce blu, l'inquadratura automatica delle finestre e funzionalità di controllo vocale avanzate. Sfrutta le funzionalità di sicurezza avanzate come Smart App Control, riattivazione e blocco, TPM 2.0 e accesso biometrico semplice con hardware compatibile.

Sblocca tutto il potenziale del tuo nuovo sistema operativo con Microsoft Office Pro 2019 per Windows. Questa suite software completa include tutti gli strumenti essenziali di cui hai bisogno per eccellere nel tuo lavoro. Con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher e Access inclusi nella licenza, hai il set perfetto di applicazioni per assisterti nella creazione di documenti, nell'analisi dei dati, nell'ottimizzazione della comunicazione e altro ancora. Dì addio ai problemi di compatibilità e dai il benvenuto a un'esperienza di lavoro senza interruzioni.

Non perdere questa offerta esclusiva per potenziare la tua produttività. Ottieni il pacchetto Microsoft Office Pro 2019 e Windows 11 Pro per soli $ 50 fino al 3 dicembre alle 11:59 PT. Aggiorna il tuo software, ottimizza il tuo flusso di lavoro e raggiungi nuovi livelli di efficienza, il tutto rispettando il tuo budget.

Domande frequenti

Posso utilizzare queste licenze a vita su più dispositivi?

No, le licenze a vita per Microsoft Office Pro 2019 e Windows 11 Pro incluse in questo pacchetto possono essere utilizzate solo su un singolo dispositivo.

Questa offerta è disponibile per gli utenti Mac?

No, questa offerta è esclusiva per gli utenti Windows. Gli utenti Mac possono esplorare opzioni software alternative progettate per il loro sistema operativo.

Cosa succede se aggiorno il mio computer in futuro?

Se aggiorni il tuo computer, puoi trasferire le licenze a vita sul tuo nuovo dispositivo. Tuttavia, le licenze possono essere utilizzate solo su un dispositivo alla volta.

Gli aggiornamenti sono inclusi in queste licenze a vita?

Sì, sia Microsoft Office Pro 2019 che Windows 11 Pro inclusi in questo pacchetto sono dotati di aggiornamenti. Riceverai le funzionalità e le patch di sicurezza più recenti per tutto il tempo in cui utilizzerai il software.