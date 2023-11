Vola in alto con il pacchetto Alpha Z Pro e Drone Flying Fox

By

Alla ricerca di una nuova avventura all'aria aperta? Perché non prendere il volo con un drone? Con questa offerta a tempo limitato, puoi ottenere il pacchetto drone grandangolare con doppia fotocamera Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K per soli $ 99.97, uno sconto significativo rispetto al prezzo normale di $ 398. È l'occasione perfetta per esplorare il mondo dall'alto o sorprendere qualcuno di speciale con un regalo indimenticabile.

Sia i droni Alpha Z PRO che quelli Flying Fox sono dotati di funzionalità intuitive. Dotati di doppia fotocamera, tra cui una fotocamera frontale grandangolare 4K e una fotocamera inferiore da 720p, questi droni forniscono straordinarie immagini aeree che possono essere visualizzate in tempo reale tramite una connessione WiFi e un'app compatibile. Cattura paesaggi mozzafiato o realizza video aerei impressionanti con facilità.

Questi droni non solo possono salire, scendere e spostarsi lateralmente grazie alla trasmissione a quattro canali, ma offrono anche una gamma di modalità di volo intelligenti. La modalità di mantenimento dell'altitudine garantisce un volo stazionario stabile, mentre il ritorno automatico con un solo tasto consente al drone di ritrovare facilmente la strada per tornare da te. Inoltre, il drone Flying Fox fornisce il controllo dei gesti e una funzione di follow, portando la tua fotografia aerea a un livello superiore.

Con un'elegante finitura nera, l'Alpha Z PRO offre un tempo di volo da sette a nove minuti, mentre il Flying Fox argento può rimanere in volo da nove a dodici minuti. Che tu sia un pilota esperto o che tu abbia appena iniziato il tuo viaggio con i droni, questi droni sono progettati per fornire voli emozionanti e affidabili.

Allora perché aspettare? Approfitta di questa offerta imbattibile e ordina il pacchetto drone grandangolare con doppia fotocamera Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K per soli $ 99.97 fino al 26 novembre alle 11:59 PT. Non perdere l'occasione di librarti nei cieli e catturare momenti incredibili da una prospettiva completamente nuova.

FAQ:

D: Posso controllare i droni tramite il mio smartphone?

R: Sì, entrambi i droni possono essere collegati a uno smartphone tramite WiFi per un facile controllo e trasmissione in tempo reale.

D: Qual è il tempo di volo dell'Alpha Z PRO?

R: Il drone Alpha Z PRO offre un tempo di volo da sette a nove minuti.

D: Il drone Flying Fox ha funzionalità aggiuntive?

R: Sì, il drone Flying Fox è dotato di controllo gestuale e di una funzione di follow, che aggiunge ulteriore versatilità alla tua fotografia aerea.

D: I droni possono tornare facilmente al punto di partenza?

R: Assolutamente! Entrambi i droni sono dotati di una funzione di ritorno automatico con un solo tasto, che garantisce che possano ritrovare la strada senza sforzo.