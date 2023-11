Un nuovo studio rivela l’impatto devastante del rapido riscaldamento dell’Artico sull’aumento della temperatura globale

Una recente ricerca condotta dai geoscienziati dell’University College di Londra (UCL) ha fatto luce sulle conseguenze allarmanti del riscaldamento accelerato dell’Artico. Lo studio, pubblicato sulla rivista Earth System Dynamics, avverte che l’Artico si sta riscaldando a un ritmo impressionante, quattro volte più veloce della media globale. Questo rapido riscaldamento potrebbe provocare un aumento significativo della temperatura globale di 3.6° F otto anni prima di quanto previsto in precedenza.

Per accertare le implicazioni di questo riscaldamento accelerato, i ricercatori dell’UCL hanno creato proiezioni alternative che immaginavano uno scenario in cui non si sarebbe verificato un rapido riscaldamento dell’Artico. Confrontando queste proiezioni ipotetiche con le proiezioni del mondo reale, è diventato evidente che le soglie stabilite nell’accordo di Parigi del 2015, che mirano a mantenere le temperature globali al di sotto di un aumento di 1.5°C-2°C, sarebbero state superate molto prima in presenza di Riscaldamento artico.

L’autore principale dello studio, Alistair Duffey dell’UCL Earth Sciences, ha sottolineato il ruolo cruciale della comprensione dei processi che si verificano nell’Artico per migliorare le previsioni dell’aumento della temperatura globale. Ha sottolineato l'urgente necessità di intensificare il monitoraggio delle temperature nella regione, sia attraverso osservazioni satellitari che misurazioni in situ.

Sebbene lo studio si concentri principalmente sull’impatto del riscaldamento dell’Artico sul cambiamento della temperatura globale, i ricercatori sollecitano l’attenzione sulle ripercussioni locali che non dovrebbero essere trascurate. La temperatura dell’Artico aumenterebbe di circa 4°C all’anno se la temperatura globale aumentasse di 2°C, influenzando in modo significativo gli ecosistemi e le comunità locali. Inoltre, il rapido riscaldamento nell’Artico ha conseguenze globali diffuse, come lo scioglimento del permafrost e l’innalzamento del livello del mare.

Questa ricerca sottolinea l’importanza vitale di affrontare e mitigare gli effetti del riscaldamento dell’Artico. La conservazione della neve e del ghiaccio nella regione emerge come una strategia fondamentale per ridurre il riscaldamento complessivo previsto e scongiurare l’imminente crisi climatica.

**Domande frequenti**

D: Perché il riscaldamento dell’Artico è più rapido della media globale?

R: L’Artico si sta riscaldando a un ritmo accelerato a causa di un fenomeno noto come amplificazione artica. Ciò si verifica quando l’aumento della temperatura porta alla riduzione del ghiaccio marino artico, che a sua volta fa sì che più luce solare venga assorbita dalla superficie più scura dell’oceano, aumentando ulteriormente il riscaldamento.

D: In che modo il riscaldamento dell’Artico contribuisce all’aumento della temperatura globale?

R: La perdita di neve e ghiaccio nell’Artico influisce sulle temperature globali assorbendo la luce solare in arrivo e riscaldando l’oceano, la terra e la bassa atmosfera. Questo processo accentua il riscaldamento globale del pianeta.

D: Quali sono alcuni impatti locali del riscaldamento dell’Artico?

R: La regione artica subisce impatti locali più gravi, compreso un maggiore aumento della temperatura rispetto alla media globale. Un aumento della temperatura globale di 2°C porterebbe a un aumento medio annuo di 4°C nell’Artico, con conseguenze significative per gli ecosistemi e le comunità locali.

D: Quali sono le conseguenze globali più ampie del rapido riscaldamento dell’Artico?

R: Il rapido riscaldamento nell’Artico ha varie conseguenze globali, tra cui l’innalzamento del livello del mare e il rilascio di più carbonio nell’atmosfera derivante dallo scongelamento del permafrost. Questi fattori contribuiscono all’accelerazione del cambiamento climatico in tutto il mondo.

Fonte: Dinamica del sistema terrestre (https://www.earth-syst-dynam.net/)