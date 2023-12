I politici della Georgia spingono per un taglio accelerato delle imposte sul reddito

Sommario: Il governatore della Georgia Brian Kemp, il vicegovernatore Burt Jones e il presidente della Camera Jon Burns sostengono un taglio accelerato delle imposte sul reddito nello stato. Propongono la creazione di un’aliquota fissa dell’imposta sul reddito del 5.39% a partire dal 1° gennaio 2024. Questo piano mira a fornire ai contribuenti i soldi guadagnati con fatica, semplificando al tempo stesso le operazioni governative.

In un annuncio congiunto, Kemp, Jones e Burns hanno espresso il loro sostegno al piano proposto per accelerare la riduzione dell'aliquota fiscale statale sul reddito. Attualmente, l'imposta sul reddito della Georgia prevede più scaglioni, con l'aliquota più alta pari al 5.75% per i redditi superiori a 7,000 dollari all'anno. Una legge emanata nel 2022 prevedeva già una riduzione a un'aliquota forfettaria del 5.49%, a partire dal 1° gennaio 2023. Il piano iniziale prevedeva inoltre diminuzioni annuali dello 0.1% fino a raggiungere il 4.99% nel 2029. Tuttavia, con le riscossioni fiscali dello Stato che superano le aspettative e indicando un surplus, Kemp e i legislatori intendono accelerare i tagli.

Se approvato, il piano implementerebbe il nuovo tasso del 5.39% nel 2024, un anno prima di quanto inizialmente previsto. Questa accelerazione richiederebbe un’azione legislativa durante la prossima sessione ordinaria che inizierà a gennaio. Inoltre, i legislatori hanno il potere di rendere retroattiva la riduzione delle tasse al 1° gennaio.

Si stima che il taglio fiscale proposto al 5.39% ridurrà le riscossioni fiscali statali di circa 1.1 miliardi di dollari. Questa cifra supera la precedente proiezione di 450 milioni di dollari per il taglio più piccolo. Inoltre, il piano introduce modifiche alle esenzioni standard nel primo anno. I contribuenti single e i capifamiglia riceverebbero un’esenzione immediata di 12,000 dollari, mentre le coppie sposate che presentano la dichiarazione congiunta possono aspettarsi un aumento dell’esenzione fino a 24,000 dollari entro il 2030. Inoltre, i contribuenti potranno detrarre 3,000 dollari per ogni figlio o persona a carico.

Mentre alcuni repubblicani sostengono la completa eliminazione delle imposte sul reddito della Georgia, altri sperano di abbassare ulteriormente l'aliquota dell'imposta sul reddito esaminando le agevolazioni fiscali. Tuttavia, finora non è stata pubblicata alcuna raccomandazione da parte del comitato legislativo che ha esaminato le agevolazioni fiscali durante l’estate.

Secondo le stime del Georgia Budget & Policy Institute, il pacchetto di tagli alle imposte sul reddito proposto per il 2022 potrebbe potenzialmente superare i 2 miliardi di dollari. Il piano include misure di salvaguardia per sospendere i tagli fiscali se determinate condizioni non vengono soddisfatte, come la mancanza di crescita delle entrate statali, entrate inferiori rispetto ai cinque anni precedenti o fondi insufficienti nel conto di risparmio statale per coprire i costi. Queste misure mirano a garantire la disponibilità di entrate sufficienti per i servizi statali.

Le analisi suggeriscono che il 5% più ricco dei contribuenti georgiani, con famiglie che guadagnano oltre 253,000 dollari all’anno, trarrebbe maggiori benefici dai tagli fiscali proposti. Nel frattempo, le famiglie che guadagnano meno di 109,000 dollari, che costituiscono l’80% più povero, riceverebbero il 32% dei benefici.

In conclusione, i politici georgiani stanno sostenendo un taglio accelerato delle imposte sul reddito, con una proposta di aliquota forfettaria del 5.39% a partire dal 2024. Questo piano mira a fornire ai contribuenti i soldi guadagnati con fatica e a semplificare le operazioni governative.