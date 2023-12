La Georgia Ports Authority approva un investimento di 127 milioni di dollari nel terminal ferroviario della Georgia nordorientale

By

La Georgia Ports Authority (GPA) ha dato il via libera a un investimento significativo di 127 milioni di dollari per costruire un terminal ferroviario all'avanguardia che collegherà il porto di Savannah con il nord-est della Georgia. Il progetto, noto come Blue Ridge Connector, mira a migliorare la connettività e rafforzare la rete logistica della Georgia.

Il terminal ferroviario interno, che aprirà nel 2026, dovrebbe portare sostanziali benefici economici alle comunità rurali. Estendendo i servizi portuali direttamente alle operazioni di produzione e catena di fornitura, si prevede che il Blue Ridge Connector genererà nuove opportunità di lavoro e guiderà lo sviluppo economico.

Il finanziamento per il progetto proverrà da una combinazione del capitale interno della GPA e da una sovvenzione della Federal Maritime Administration, evidenziando lo sforzo di collaborazione per portare a compimento questo terminal ferroviario. La struttura sarà perfettamente collegata al terminal Mason Mega Rail a Savannah attraverso la Norfolk Southern Railroad.

Attualmente solo una frazione del carico containerizzato, circa il 18-20%, viene trasportata su rotaia. Tuttavia, con lo sviluppo del Blue Ridge Connector, l'AAP mira ad aumentare l'efficienza del trasporto ferroviario e a ridurre la congestione sulle autostrade della Georgia. Il progetto è inoltre in linea con gli obiettivi di sostenibilità, poiché ogni container spostato su rotaia eliminerà un viaggio di andata e ritorno di 600 miglia su camion, riducendo le emissioni di carbonio e promuovendo un approccio più ecologico alla logistica.

La costruzione del Blue Ridge Connector impiegherà gru a portale ibride elettriche con pneumatici in gomma, a dimostrazione dell'impegno della GPA nell'utilizzo di tecnologie avanzate ed eco-compatibili nelle sue operazioni.

Il governatore Brian Kemp ha espresso la sua fiducia nel progetto, affermando: "Attraverso una migliore connettività, il Blue Ridge Connector massimizzerà l'impatto dell'ampia rete logistica della Georgia". L’investimento in questo terminal ferroviario non solo migliorerà l’efficienza dei trasporti, ma catalizzerà anche la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nella regione.

In conclusione, l'approvazione da parte della Georgia Ports Authority dell'investimento di 127 milioni di dollari nel Blue Ridge Connector dimostra il suo impegno nel far progredire le infrastrutture di trasporto della Georgia e nel rilanciare l'economia dello stato. Con il suo completamento previsto nel 2026, il terminal ferroviario fungerà da collegamento vitale tra il porto di Savannah e il nord-est della Georgia, offrendo numerosi vantaggi per le imprese, le comunità e l'ambiente.