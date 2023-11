La nuova tecnologia di presa ispirata al geco adotta un approccio delicato alla manipolazione degli oggetti

By

Scienziati della Corea del Sud hanno sviluppato una tecnologia innovativa ispirata alle proprietà adesive delle zampe dei gechi. I precedenti tentativi di replicare la capacità del geco di raccogliere oggetti delicati con un adesivo secco spesso provocavano danni nel tentativo di rilasciarli. Tuttavia, l’ultimo sviluppo include un mezzo per lasciare andare gli oggetti in modo innocuo.

I ricercatori, della Kyungpook National University e della Dong-A University, hanno incorporato strutture a forma di fungo in una pinza in silicone morbido, montata su un braccio robotico. Questa pinza ha aderito e sollevato con successo un delicato disco di vetro da una superficie inclinata senza causare alcun danno. Quando è arrivato il momento di rilasciare il disco, la pinza è stata sollevata e ruotata contemporaneamente. Questa combinazione di movimenti ha comportato una riduzione di 10 volte della forza necessaria per staccarsi dal vetro, prevenendo qualsiasi danno all'oggetto.

I cuscinetti delle zampe del geco contengono milioni di microscopiche proiezioni simili a peli chiamate setole, che si legano temporaneamente alle superfici a livello molecolare attraverso le forze di Van der Waals. Replicando le setole con strutture a forma di fungo, i ricercatori sono stati in grado di creare un adesivo secco che solleva efficacemente oggetti fragili. Tuttavia, l'aggiunta del movimento rotatorio nella pinza consente di rilasciare oggetti senza causare alcun danno.

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono vaste, in particolare nel campo della robotica. L'industria ha un interesse crescente nell'utilizzo di adesivi secchi per il fissaggio temporaneo e lo spostamento dei componenti. Questa pinza ispirata al geco offre un approccio più delicato alla movimentazione degli oggetti, aprendo possibilità per compiti delicati e riducendo il rischio di danni.

FAQ

D: Come fa la pinza ispirata al geco a staccarsi dalle superfici senza causare danni?

R: La pinza combina movimenti di sollevamento e torsione per staccarsi dalle superfici, riducendo la forza richiesta e prevenendo qualsiasi danno agli oggetti movimentati.

D: Quali sono le applicazioni di questa tecnologia?

R: Questa tecnologia ha potenziali applicazioni nel settore della robotica, dove gli adesivi secchi sono ricercati per il fissaggio temporaneo e lo spostamento dei componenti. Offre un approccio più delicato alla movimentazione degli oggetti, riducendo il rischio di danni.

D: Qual è l'ispirazione dietro la tecnologia?

R: La tecnologia si ispira alle proprietà adesive delle zampe del geco. I cuscinetti dei piedi del geco contengono milioni di microscopiche proiezioni simili a peli chiamate setole, che si legano alle superfici attraverso le forze di Van der Waals. I ricercatori hanno replicato queste sete con strutture a forma di fungo per creare un efficace adesivo secco.