GE Aerospace sviluppa robot simili a vermi per ispezioni e riparazioni di motori a reazione

GE Aerospace ha presentato la sua ultima innovazione nella tecnologia robotica con lo sviluppo del Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Questo robot simile a un verme ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i motori a reazione vengono ispezionati e riparati, riducendo al minimo i tempi di fermo e offrendo soluzioni meno invasive.

Il Sensiworm è specificamente progettato per fungere da ulteriore set di occhi e orecchie per gli operatori di servizio mentre conducono ispezioni all'interno delle complesse parti interne dei motori degli aerei. Analogamente ai progressi nella robotica morbida utilizzata negli interventi chirurgici minimamente invasivi per i pazienti, questa tecnologia consente ai tecnici di esaminare e riparare in modo efficiente i motori a reazione mentre sono ancora in volo, senza necessità di smontaggio.

Simile a un verme, il Sensiworm può strisciare su varie parti del motore, comprese le pale rotanti delle turbine eoliche. Dotato di piedini a ventosa, può superare gli ostacoli e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili a causa della gravità. Il robot è in grado di rilevare e misurare lo spessore dei rivestimenti della barriera termica, nonché di rilevare perdite di gas, fornendo agli operatori dati in tempo reale e feed video in diretta da ogni angolo del motore.

GE Aerospace ha sviluppato Sensiworm in collaborazione con SEMI Flex Tech, una coalizione pubblico-privata finanziata dall'esercito americano che si concentra sul progresso dell'elettronica flessibile. Tuttavia, la società non ha fornito dettagli sullo stadio di sviluppo o su quando il robot verrà utilizzato per l’uso pratico.

Questa tecnologia innovativa ha il potenziale per ridurre significativamente i tempi di inattività nella manutenzione degli aeromobili e migliorare l’efficienza complessiva delle ispezioni e delle riparazioni. Con Sensiworm, gli operatori avranno accesso praticamente illimitato per ispezionare i motori, garantendo prestazioni e sicurezza ottimali senza la necessità di un ampio smontaggio.

Fonte:

– Articolo di origine