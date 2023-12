La rinascita di Christian Pulisic in Serie A

Christian Pulisic ha fatto parlare di sé in Serie A sin dal suo trasferimento dal Chelsea nella finestra estiva. Con cinque gol già all'attivo, Pulisic sembra essere tornato alla sua forma migliore.

In una recente partita contro il Frosinone, il gol di Pulisic è stato paragonato a un'abile mossa a scacchi. Ha mostrato un controllo eccellente mentre attraversava l'area di rigore prima di scatenare un tiro potente all'incrocio dei pali. Questo obiettivo ha messo in mostra l'abilità e la finezza di Pulisic, lasciando a bocca aperta sia i fan che i critici.

Ciò che è ancora più impressionante è l'eccezionale inizio di stagione di Pulisic. Non ha mai avuto un inizio così prolifico nella sua carriera. Con i gol contro Bologna, Torino, Lazio, Genoa e Frosinone, Pulisic è stato determinante nelle vittorie della sua squadra. Infatti, ogni volta che Pulisic segna, la sua squadra sotto la guida di Stefano Pioli non perde mai.

Sebbene la forma di Pulisic in Champions League sia stata carente, la sua prestazione in Serie A parla da sola. Anche durante la sua permanenza al Borussia Dortmund, non ha mai avuto un inizio così esplosivo. Nelle stagioni precedenti, Pulisic segnava spesso un paio di gol nelle prime partite per poi svanire per mesi alla volta.

Tuttavia, da quando è arrivato al Milan, Pulisic è stato ringiovanito. Oltre ai cinque gol in Serie A, ha segnato anche tre gol con la Nazionale statunitense. In sole 21 partite con Milan e USA, Pulisic ha contribuito con 8 gol e 2 assist dall'estate.

Questa rinascita è una testimonianza del talento e della determinazione di Pulisic. Dopo una stagione deludente al Chelsea, dove ha lottato per ottenere un tempo di gioco regolare e ha realizzato solo un gol, Pulisic si sta dimostrando in Italia. Il Milan sta raccogliendo i frutti delle sue incredibili prestazioni e il Chelsea potrebbe pentirsi della decisione di lasciarlo andare.