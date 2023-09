Gboard di Google introduce la funzionalità di correzione per migliorare la qualità dei contenuti

By

Gboard di Google, conosciuta come una delle migliori tastiere su Android, ha recentemente aggiunto una nuova entusiasmante funzionalità. L'ultima versione beta dell'app Gboard (v13.4) ora include un'opzione di "correzione di bozze", basata sull'intelligenza artificiale generativa, che può controllare i testi per verificare la presenza di errori di ortografia, grammatica e punteggiatura e correggerli senza problemi. Questa aggiunta elimina la necessità di servizi di terze parti come Grammarly.

Secondo 9To5Google, l'opzione Proofread appare nella barra degli strumenti di Gboard. Toccando l'opzione, la funzionalità elabora il contenuto e fornisce una versione rivista con eventuali errori identificati corretti. Gli utenti possono scegliere di sostituire il contenuto originale con la versione rivista toccando il pulsante pollice in su. In alternativa, possono ignorare il suggerimento facendo clic sul pulsante del pollice in giù.

Oltre all'opzione Correzione, Gboard visualizzerà un pulsante "Correggi". Questo pulsante corregge automaticamente gli errori senza mostrare la versione rivista né consentire all'utente di accettare o rifiutare il suggerimento. Tuttavia, la distinzione tra le opzioni "Correggi" e "Correggi" richiede ulteriori chiarimenti.

Il pulsante "Correggilo" apparirà inizialmente nella barra degli strumenti di Gboard e, dopo averlo toccato, gli utenti riceveranno un messaggio che spiega che "il testo corretto verrà inviato a Google ed elaborato temporaneamente per creare suggerimenti grammaticali e di scrittura". Gli utenti devono accettare questi termini e condizioni prima di poter utilizzare la funzionalità.

Al momento non ci sono informazioni su quando queste nuove funzionalità saranno disponibili nella versione stabile dell'app Gboard. Lo sviluppo e il test delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa richiedono in genere tempo e sforzi significativi prima che possano essere rilasciati al pubblico. Si spera che Samsung integri anche una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti scritti nella tastiera Samsung.

