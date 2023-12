Un nuovo studio rivela i vantaggi di PerfectAmino durante il digiuno

By

Un recente studio condotto dai ricercatori di PerfectAmino ha fatto luce sui notevoli benefici derivanti dall'utilizzo del loro prodotto durante i periodi di digiuno. Il digiuno è stato a lungo riconosciuto come un modo per promuovere la riparazione cellulare e migliorare la salute generale, ma può anche portare alla perdita di massa muscolare. Tuttavia, lo studio ha scoperto che incorporare PerfectAmino in un regime di digiuno può aiutare a prevenire la perdita muscolare pur consentendo al corpo di sperimentare i benefici dell’autofagia.

Durante lo stato di digiuno, il corpo subisce un processo chiamato autofagia, in cui le vecchie cellule vengono distrutte e sostituite con nuove. Questo processo è accompagnato da un aumento dei livelli di ormone della crescita e di testosterone, da una diminuzione dei livelli di cortisolo e di insulina e dal passaggio alla combustione del grasso corporeo anziché dello zucchero. Questi cambiamenti contribuiscono ad aumentare i livelli di energia, a migliorare l’umore e a migliorare la salute generale.

Tuttavia, la mancanza di calorie durante il digiuno può innescare la perdita muscolare, poiché il corpo distrugge le cellule muscolari per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. La formula unica di aminoacidi essenziali di PerfectAmino risolve questo problema fornendo il rapporto preciso di aminoacidi necessari per la sintesi proteica senza l'impatto calorico. A differenza di altre fonti proteiche, il 99% degli aminoacidi contenuti in PerfectAmino vengono utilizzati direttamente per la sintesi proteica, massimizzando il loro utilizzo senza interrompere il digiuno.

Lo studio ha dimostrato che solo cinque grammi di PerfectAmino possono fornire la stessa quantità di sintesi proteica di trenta grammi di proteine ​​del siero di latte, senza l'impatto calorico. Ciò significa che gli individui possono continuare a sperimentare i benefici dell’autofagia e della riparazione cellulare senza sacrificare la massa muscolare.

Per saperne di più sull'integrazione di PerfectAmino in un regime di digiuno, visita il loro sito web all'indirizzo https://bodyhealth.com/ultimate/waterfast e utilizza il codice ULTIMATE10 per uno sconto del 10%.

Questa ricerca innovativa evidenzia l’importanza di scegliere il giusto integratore durante i periodi di digiuno per ottimizzare i benefici per la salute. L'approccio innovativo di PerfectAmino alla sintesi proteica offre una soluzione per le persone che desiderano mantenere la massa muscolare durante il digiuno, consentendo al corpo di riparare e sostituire completamente le cellule.