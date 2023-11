Garmin presenta entusiasmanti aggiornamenti per gli smartwatch Forerunner

By

Garmin è tornato con un importante aggiornamento per i suoi smartwatch Forerunner, con il rilascio della versione Public Beta 17.18. L'aggiornamento apporta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti a modelli selezionati, tra cui Forerunner 255, 955, 265 e 965.

Una delle funzionalità più straordinarie di questo aggiornamento è l'introduzione del monitoraggio del pisolino. Ora, il tuo smartwatch Forerunner può tenere traccia delle tue abitudini di sonno durante il giorno, fornendo informazioni preziose e persino consigliando l'ora e la durata ottimali per un breve sonnellino. È noto che i pisolini hanno effetti positivi sia sulla salute che sull'umore, rendendo questa funzionalità un'aggiunta gradita.

Un'altra interessante aggiunta è la modalità Red Shift, disponibile esclusivamente per Forerunner 265 e 965. Questa modalità riempie il quadrante di tonalità rossastre, sostituendo la luce blu potenzialmente dannosa emessa dai dispositivi di notte. La luce rossa, d’altro canto, è molto più delicata per gli occhi, garantendo un’esperienza più confortevole per gli utenti.

Anche la funzione Body Battery ha ricevuto miglioramenti significativi. Questo strumento ora fornisce una rappresentazione codificata a colori dei livelli di energia del tuo corpo, mostrando come gli eventi e le attività quotidiane influiscono sulla tua energia complessiva. Ti aiuta a capire come i momenti di riposo o le situazioni stressanti influenzano il tuo corpo, permettendoti di prendere decisioni più informate sulla gestione della tua energia.

Oltre a questi importanti aggiornamenti, Garmin ha apportato alcune piccole modifiche a varie funzioni per una migliore usabilità. Le notifiche intelligenti ora mostrano immagini incorporate e il pattinaggio in linea è stato aggiunto come nuova modalità di allenamento. Gli utenti hanno anche la possibilità di aumentare la dimensione del carattere sui propri schermi, migliorando la leggibilità.

Per accedere alla versione Beta pubblica 17.18, devi iscriverti al programma Garmin Beta Software e seguire una semplice procedura descritta nella nostra guida completa. Una volta registrato, puoi andare alla sezione Sistema nel menu Impostazioni del tuo Forerunner e toccare Aggiornamento software per verificare la presenza di aggiornamenti.

Se stai considerando uno smartwatch Garmin, assicurati di controllare l'elenco di TechRadar dei migliori orologi Garmin per il 2023 per ulteriori opzioni e consigli.

