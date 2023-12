L'uomo scomparso di Thomondgate suscita preoccupazione

By

Un individuo di nome William Spratt, di 54 anni, è stato denunciato come scomparso dalla sua residenza a Thomondgate. È stato visto l'ultima volta nella zona il 5 dicembre 2023. Alto circa 5 piedi e 8 pollici, con una corporatura snella e capelli neri corti, le autorità hanno cercato l'aiuto del pubblico per localizzarlo. Sia la polizia che la famiglia del signor Spratt esprimono preoccupazione per il suo benessere. Qualsiasi informazione riguardante la sua posizione può essere condivisa contattando la stazione del Garda di Henry Street allo 061 212 400, la linea riservata del Garda al 1800 666 111 o qualsiasi stazione del Garda locale.

