Scopri il mondo del divertimento fruttato su Nintendo Switch

Immergiti in un colorato ed emozionante mondo di frutta con l'ultima uscita del gioco su Nintendo Switch! Dal 14 al 20 dicembre, i membri di Nintendo Switch Online hanno l'opportunità esclusiva di scaricare e giocare a Suika Game gratuitamente.

In Suika Game hai il potere di creare grandi frutti e angurie ancora più grandi! Combinando due piccoli frutti, puoi cambiarne la tipologia e farli diventare più grandi. Mantieni il ritmo e osserva come la tua raccolta di frutta si moltiplica. Ma fai attenzione a non lasciare che la scatola trabocchi di frutta: velocità e precisione sono fondamentali!

Se ti ritrovi affascinato dall'azione fruttata, non preoccuparti di perdere i tuoi progressi. Se decidi di acquistare il gioco durante o dopo il periodo di prova gratuito, potrai mantenere intatti tutti i tuoi dati di salvataggio.

I membri di Nintendo Switch Online hanno anche la possibilità di guadagnare punti My Nintendo Platinum provando questa prova del gioco. Completa una missione e guadagna 100 punti platino come ricompensa. Vai alla sezione Missioni e premi sulla pagina della tua iscrizione a Nintendo Switch Online per saperne di più.

Non sei ancora membro di Nintendo Switch Online? Non perdere questa fantastica opportunità! Iscriviti oggi per ottenere l'accesso a vantaggi esclusivi come le prove di gioco e altro ancora. Visita il sito web ufficiale Nintendo Switch Online o accedi alle informazioni tramite il menu HOME sulla tua console Nintendo Switch.

Prova il gameplay vibrante e avvincente di Suika Game sul tuo Nintendo Switch. Preparati a tuffarti in un mondo di piacere fruttato come mai prima d'ora!