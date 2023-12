Il nuovo gioco per Nintendo Switch “Suika Mania” consente ai giocatori di coltivare frutti enormi

By

I membri di Nintendo Switch Online avranno una sorpresa con l'uscita del nuovo entusiasmante gioco, Suika Mania. Disponibile per il download gratuito dal 14 al 20 dicembre, questo gioco consente ai giocatori di creare grandi frutti e far crescere angurie ancora più grandi.

In Suika Mania, i giocatori devono combinare due piccoli frutti per cambiarne tipo e dimensione, con l'obiettivo di creare cocomeri colossali. Tuttavia, il tempismo è fondamentale, poiché se il giocatore è troppo lento, la cassetta della frutta traboccherà e il gioco finirà.

Ciò che distingue Suika Mania è che se i giocatori decidono di acquistare il gioco durante o dopo il periodo di prova, potranno conservare tutti i propri dati di salvataggio. Ciò garantisce che i giocatori possano continuare i loro progressi senza preoccupazioni.

Inoltre, i membri di Nintendo Switch Online hanno l'opportunità di guadagnare 100 punti di platino completando una missione all'interno di Suika Mania. Questi punti possono essere riscattati per fantastici premi e sconti sugli acquisti futuri.

Nintendo Switch Online offre una serie di vantaggi ai suoi membri, come l'accesso a prove esclusive di giochi e altri vantaggi. Se non hai ancora provato Nintendo Switch Online, puoi saperne di più sul sito ufficiale o dal menu HOME della tua console Nintendo Switch. Puoi anche iniziare con un abbonamento di prova di 7 giorni per provare tutte le funzionalità.

Non perdere l'occasione di coltivare enormi frutti in Suika Mania. Ottieni subito il tuo abbonamento a Nintendo Switch Online e tuffati in questo nuovo entusiasmante gioco. Buona frutticoltura!

©︎Aladdin X Inc.