L'aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip 5 migliora la sicurezza e si prepara per Android 14

By

Samsung ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento software per il suo ultimo pieghevole a conchiglia, il Galaxy Z Flip 5. Questo aggiornamento si concentra sul rafforzamento della sicurezza del dispositivo fornendo l'ultima patch di sicurezza per Android e One UI. Gli Stati Uniti sono il primo mercato a ricevere questo aggiornamento, con le varianti degli operatori che ne stanno già sperimentando i vantaggi.

Sebbene l'aggiornamento, indicato da una versione del firmware che termina con AWJ7, sia attualmente disponibile solo su modelli di operatori selezionati, si prevede che sarà reso disponibile ai modelli sbloccati e a quelli venduti in altri mercati nel prossimo futuro. Samsung mira a garantire che tutti gli utenti del Galaxy Z Flip 5 possano beneficiare delle funzionalità di sicurezza avanzate.

Nonostante non introduca nuove ed entusiasmanti funzionalità, questo aggiornamento è fondamentale poiché gli appassionati Samsung attendono con impazienza Android 14 e One UI 6 per il Galaxy Z Flip 5. Pertanto, questo aggiornamento svolge un ruolo significativo nel gettare le basi per i prossimi miglioramenti del software. Risolvendo cinque vulnerabilità critiche e numerose a basso rischio che interessano il sistema operativo Android, nonché circa una dozzina di vulnerabilità esclusive degli smartphone e tablet Galaxy, questo aggiornamento migliora la sicurezza complessiva del dispositivo.

Per verificare se l'aggiornamento è disponibile per il tuo Galaxy Z Flip 5 e risiedi negli Stati Uniti, vai al menu Impostazioni » Aggiornamento software del telefono e tocca l'opzione Scarica e installa. Inoltre, Samsung fornisce un archivio firmware, accessibile per il flashing manuale utilizzando un PC Windows e un cavo USB-C, se preferisci questo metodo.

FAQ:

D: Su cosa si concentra il nuovo aggiornamento software per il Galaxy Z Flip 5?

R: L'aggiornamento software migliora principalmente la sicurezza del dispositivo con l'ultima patch di sicurezza per Android e One UI.

D: L'aggiornamento è disponibile per tutti i modelli Galaxy Z Flip 5?

R: Attualmente, l'aggiornamento è disponibile su varianti selezionate di operatori, ma si prevede che verrà presto implementato anche sui modelli sbloccati e su quelli venduti in altri mercati.