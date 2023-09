Il Galaxy S23 FE potrebbe riportare il viola lilla dell'S9

By

Il prossimo Galaxy S23 FE sta gradualmente rivelando maggiori dettagli attraverso fughe di notizie e voci. Le ultime informazioni suggeriscono che Samsung potrebbe reintrodurre una rara tonalità di viola per il prossimo dispositivo Fan Edition.

Secondo i codici prodotto utilizzati da Samsung per i suoi telefoni Galaxy, per il Galaxy S23 FE saranno disponibili almeno quattro opzioni di colore. È interessante notare che uno di questi colori sembra essere preso in prestito dal vecchio Galaxy S9.

Si prevede che il Galaxy S23 FE sarà disponibile nei colori grafite, bianco, lime e viola. Il codice colore per il Galaxy S23 FE viola corrisponde al viola lilla utilizzato per il Galaxy S9, rilasciato nel 2018.

Anche se non è confermato, esiste la possibilità che il Galaxy S23 FE presenti la stessa tonalità di viola del suo predecessore. Questo particolare colore è meno vibrante rispetto alle recenti tonalità viola o viola e ha un leggero sottotono rossastro. Potrebbe essere descritto come avente un sottile tocco di Borgogna.

Per dare uno sguardo definitivo al Galaxy S23 FE viola, dovremo aspettare che Samsung annunci il dispositivo o che trapelino i primi render ufficiali. Tuttavia, considerando le informazioni disponibili, è molto probabile che il dispositivo adotterà le finiture del Galaxy S9.

Per quanto riguarda la data di annuncio ufficiale, le voci suggeriscono che Samsung presenterà il Galaxy S23 FE entro la fine dell'anno.

– GalaxyClub (tramite Autorità Android)