Nuovi inizi sulle sabbie: Dune Awakening si prepara per i primi beta test chiusi

Preparati a intraprendere uno straordinario viaggio verso il pianeta ricco di spezie di Arrakis, perché Funcom sta per svelare il primo beta test del loro attesissimo gioco, Dune Awakening. Questo coinvolgente adattamento virtuale degli amati romanzi di Dune è destinato ad affascinare i giocatori con il suo universo ricco ed espansivo.

Funcom ha recentemente annunciato di essere ansiosa di raccogliere feedback dai giocatori in questa fase cruciale dello sviluppo. Di conseguenza, condurranno i primi beta test chiusi, espandendo gradualmente il numero di partecipanti. Questa opportunità consente ai giocatori di contribuire con le loro intuizioni e suggerimenti, dando forma al futuro di Dune Awakening.

L'entusiasmo circonda questa prossima fase beta, ma gli aspiranti tester dovrebbero essere consapevoli che lo spazio è limitato. Con solo pochi posti disponibili, la fortuna determinerà chi tra i fan più entusiasti si avventurerà insieme nelle vaste dune di Arrakis.

Se desideri esplorare i segreti di Dune prima di tutti gli altri, hai la possibilità di assicurarti un invito alla beta chiusa. Basta registrarsi sul sito ufficiale di Dune Awakening e prendere il tuo posto tra coloro che sperano di forgiare le proprie leggende in questo mondo epico.

Dune Awakening promette un'esperienza dinamica e coinvolgente, invitando i giocatori a tracciare il proprio percorso nell'implacabile pianeta desertico che affascina i fan da decenni. Preparati a destreggiarti tra intrighi politici, lotta per la sopravvivenza e prendi il controllo della risorsa più preziosa dell'universo: la spezia.

Arruolati nella beta chiusa ed entra a far parte di un gruppo selezionato di giocatori che contribuiranno a plasmare il destino di Dune Awakening. Questa è la tua occasione per lasciare il segno su Arrakis e diventare una leggenda in questo universo iconico.

Domande frequenti

Cos'è il Risveglio delle Dune?

Dune Awakening è un adattamento virtuale dei popolari romanzi di Dune, che offre ai giocatori un'esperienza coinvolgente nel ricco ed vasto universo di Arrakis.

Come posso partecipare alla beta chiusa?

Per partecipare alla beta chiusa, i giocatori interessati possono registrarsi sul sito ufficiale di Dune Awakening per avere la possibilità di ricevere un invito.

Ci sarà un rigoroso NDA durante la beta?

Sì, Funcom ha dichiarato che sarà in vigore un rigido accordo di non divulgazione (NDA) per la beta chiusa, che impedirà ai partecipanti di condividere dettagli o contenuti del gioco.