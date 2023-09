Il proiettore KJM K3: una soluzione di intrattenimento luminosa e versatile

By

Il proiettore K3 Full HD della cinese KJM rompe gli schemi offrendo agli utenti l'opportunità di guardare film durante il giorno. A differenza dei tipici proiettori LED che richiedono una stanza buia, il K3 vanta ben 1,500 ANSI lumen, offrendo una luminosità sufficiente per godersi i film anche in presenza di una certa luce ambientale.

Dotato di un sistema audio JBL di alta qualità, il KJM K3 offre una sinfonia di audio ricco e sintonizzato con precisione. Inoltre, il proiettore è certificato da Netflix, garantendo un accesso senza interruzioni a una vasta libreria di film e programmi TV.

Alimentato dalla tecnologia di elaborazione MediaTek e funzionante su un sistema operativo Linux, il K3 offre un'esperienza user-friendly. Sebbene non fornisca l'accesso al Play Store per le app di intrattenimento, è compatibile con le piattaforme di streaming più popolari come Netflix e Prime Video.

Se gli utenti desiderano ulteriori opzioni di streaming, possono facilmente collegare uno stick di streaming di marchi come Roku o Amazon a una delle porte HDMI disponibili. In alternativa, i contenuti possono essere trasmessi in modalità wireless da una varietà di dispositivi, inclusi dispositivi mobili, PC e Mac.

Dotata di messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale, la KJM K3 garantisce una facile configurazione. Inoltre, il suo sigillo IPX5 protegge dalla polvere, rendendolo ideale per serate di cinema senza preoccupazioni.

I sostenitori di Indiegogo possono assicurarsi il KJM K3 a partire da $ 279, con la spedizione stimata che inizierà a novembre. Dai un'occhiata al video qui sotto per uno sguardo più da vicino alle caratteristiche del K3.

Fonte: KJM