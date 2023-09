Fujifilm annuncia la nuova fotocamera mirrorless GFX100 II a un prezzo inferiore

Fujifilm ha rivelato la sua ultima fotocamera mirrorless di punta di medio formato, la GFX100 II, durante il live streaming dell'X Summit. GFX100 II è dotato di diverse nuove funzionalità, tra cui un nuovo sensore, messa a fuoco automatica con rilevamento del soggetto e video 4K a tutta larghezza. La cosa più impressionante è che, nonostante l'aggiunta di queste funzionalità, la fotocamera ha un prezzo di 7,499 dollari, ovvero circa 2,500 dollari in meno rispetto al suo predecessore, la GFX100.

Il GFX100 II ha un corpo più compatto rispetto al GFX100 e l'impugnatura verticale è ora un componente aggiuntivo opzionale. Tuttavia, la fotocamera compensa le sue dimensioni più piccole con specifiche migliorate. Mantiene la stessa risoluzione da 102 megapixel e presenta un sensore da 43.8 x 32.9 mm, che offre una superficie 1.7 volte maggiore rispetto a un sensore full frame da 35 mm. Inoltre, la nuova fotocamera ha una gamma ISO estesa da 80 a 12,800 e riprende video 4K a larghezza intera a 60 fotogrammi al secondo.

In termini di velocità, la GFX100 II utilizza il processore X di quinta generazione delle fotocamere X-H2S e X-H2 di Fujifilm. Ciò consente la messa a fuoco automatica con rilevamento del soggetto e la possibilità di registrare Apple ProRes 4:2:2 a 10 bit sulle sue doppie schede di memoria SDXC o CFexpress Type-B. La fotocamera introduce anche nuove funzionalità video, incluso il tracciamento del soggetto in modalità video e la possibilità di ottenere registrazioni 8K/30p.

I fotografi apprezzeranno il nuovo mirino elettronico da 100 milioni di punti della GFX9.44 II, la velocità di scatto fino a 8 fps e l'inclusione di una nuova simulazione di pellicola chiamata Reala Ace. Lo schermo LCD posteriore regolabile può inclinarsi rapidamente verso l'alto, verso il basso o lateralmente, in modo simile alla Fujifilm X-T5. Tuttavia, non ha la capacità di puntare in avanti per l'autoregistrazione.

Nel complesso, GFX100 II mira a rendere la fotografia di medio formato più accessibile con il suo prezzo più basso e un design più portatile. Sebbene sia ancora un sistema costoso, offre una frazione del costo rispetto alle fotocamere medio formato di fascia alta del passato. GFX100 II offre una soluzione versatile per i fotografi che desiderano avventurarsi nella fotografia di medio formato.

Fonte:

– Streaming in diretta del Fujifilm X Summit

– Articolo The Verge di Antonio G. Di Benedetto