Presentazione dell'obiettivo Duvo 24-300 mm per una copertura cinematografica

Il nuovo obiettivo Duvo 24-300 mm offre supporto doppio formato sia per sensori Super 35 mm che full frame. Con un espansore 1.5x attivato, questo obiettivo è progettato per offrire profondità di campo e bokeh ridotti, fornendo un aspetto cinematografico anche quando si utilizzano fotocamere di tipo ENG per eventi sportivi ed eventi dal vivo.

A differenza degli obiettivi cinematografici ottimizzati per produzioni con copione, l'obiettivo Duvo 24-300 mm offre un rapporto di ingrandimento zoom maggiore, che lo rende ideale per catturare scatti dinamici durante eventi sportivi, concerti, documentari e cinematografia naturalistica. Le sue dimensioni compatte, la struttura leggera e la portabilità contribuiscono a garantire un'elevata mobilità, consentendo ai direttori della fotografia di catturare filmati straordinari in varie impostazioni.

Nel marzo di quest'anno, Fujifilm ha introdotto il FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), noto anche come "Duvo Box". Questo obiettivo zoom broadcast di tipo box, ottimizzato per l'innesto PL Super 35, ha ulteriormente ampliato le capacità della linea di obiettivi della serie Duvo.

Le caratteristiche principali dell'obiettivo Duvo 24-300 mm includono la compatibilità con il sensore Super 35 mm e la capacità di supportare un sensore equivalente al full frame attivando l'espansore integrato. Se montato su una fotocamera dotata di sensore full-frame, l'obiettivo offre prestazioni ottiche ottimali mantenendo lo stesso angolo di campo di quando utilizzato su una fotocamera con sensore Super 35 mm.

Fujifilm prevede di lanciare l'obiettivo Duvo 24-300mm sul mercato statunitense nella primavera del 2024, fornendo ai direttori della fotografia uno strumento versatile per catturare una copertura cinematografica eccezionale.

(Fonte: Erik Naso, direttore della fotografia e regista vincitore del premio Emmy)

– Super 35mm: un formato di pellicola per fotocamere cinematografiche che utilizza una pellicola a perforazione singola con una dimensione del fotogramma di 24x14 mm. Viene spesso utilizzato nella cinematografia digitale di fascia alta.

– Telecamere di tipo ENG: telecamere elettroniche per la raccolta di notizie, tipicamente utilizzate da emittenti e giornalisti per catturare notizie ed eventi in movimento.

– Bokeh: un'area fuori fuoco visivamente gradevole in un'immagine, generalmente ottenuta utilizzando una profondità di campo ridotta.

