L'espansione mobile di Frostpunk: Beyond The Ice promette nuove funzionalità e un gameplay emozionante

I fan dell'acclamato gioco di simulazione di gestione edile di sopravvivenza, Frostpunk, presto potranno sperimentare il suo mondo ghiacciato sui loro dispositivi mobili. Com2uS, il rinomato sviluppatore ed editore di famosi giochi per dispositivi mobili come Summoners War e MLB 9 Innings, ha collaborato con NetEase per portare Frostpunk: Beyond the Ice nelle regioni di tutto il mondo. Questa collaborazione mira a fornire agli appassionati di Frostpunk un'esperienza di gioco coinvolgente in movimento.

Frostpunk: Beyond the Ice, la versione mobile ufficiale del gioco, colloca i giocatori nel mezzo di un'era glaciale durante la Seconda Rivoluzione Industriale. Governando una città costruita attorno a un enorme motore a vapore, i giocatori affrontano la sfida di stabilire leggi, gestire la forza lavoro e costruire infrastrutture essenziali mentre attraversano le dure realtà di un mondo ghiacciato. Con le sue scelte avvincenti e la trama avvincente, Frostpunk ha affascinato milioni di giocatori sin dalla sua uscita iniziale nel 2018.

Sviluppato attraverso una partnership tra 11 Bit Studios, lo sviluppatore originale di Frostpunk, e NetEase, l'adattamento mobile introduce nuove entusiasmanti funzionalità esclusive di questa versione. I giocatori possono unirsi alle gilde e collaborare con altri per completare speciali missioni di gilda, sbloccando preziosi potenziamenti e ricompense lungo il percorso. Inoltre, il sistema commerciale consente ai giocatori di acquisire risorse essenziali dagli altri sopravvissuti e di intraprendere audaci salvataggi di animali rari dalle terre desolate ghiacciate.

Com2uS, riconosciuta per il suo successo nella creazione di giochi mobile con appeal globale, prevede di sfruttare la propria esperienza per garantire il successo di Frostpunk: Beyond the Ice in regioni come Asia, Nord America ed Europa (esclusa la Cina). Il gioco sarà disponibile per il download tramite Apple App Store e Google Play come titolo free-to-play, aprendo il mondo coinvolgente di Frostpunk a un pubblico più ampio di giocatori mobili.

Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale. I fan che attendono con impazienza questa tanto attesa espansione mobile sono incoraggiati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il lancio di Frostpunk: Beyond the Ice promette di essere una pietra miliare nel mondo in continua evoluzione dei giochi mobili, offrendo una miscela unica di processo decisionale strategico e narrazione suggestiva che i giocatori potranno portare con sé ovunque vadano.

FAQ:

1. Cos'è Frostpunk: Beyond the Ice?

Frostpunk: Beyond the Ice è la versione mobile ufficiale del gioco di simulazione gestionale di sopravvivenza e costruzione, Frostpunk. Offre ai giocatori l'opportunità di sperimentare le scelte avvincenti del gioco e la trama avvincente sui propri dispositivi mobili.

2. Quali sono le nuove funzionalità di Frostpunk: Beyond the Ice?

L'adattamento mobile di Frostpunk introduce funzionalità esclusive, tra cui missioni di gilda che consentono ai giocatori di collaborare con altri, un sistema commerciale per acquisire risorse e la capacità di salvare animali rari dalle terre desolate ghiacciate.

3. Chi pubblica Frostpunk: Beyond the Ice?

Com2uS, sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobili riconosciuto a livello mondiale, si è assicurato i diritti di pubblicazione globali per Frostpunk: Beyond the Ice. Lanceranno il gioco in regioni come Asia, Nord America ed Europa (esclusa la Cina).

4. Quando sarà disponibile per il download Frostpunk: Beyond the Ice?

Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita ufficiale, i giocatori possono anticipare il lancio del gioco su Apple App Store e Google Play come titolo free-to-play. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla finestra di rilascio.