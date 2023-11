Frontegg presenta la piattaforma di identità dei clienti di prossima generazione su AWS Marketplace

Frontegg, una delle principali piattaforme di identità dei clienti, ha annunciato la disponibilità della sua soluzione innovativa su AWS Marketplace. Questa partnership consente ai clienti di Frontegg e ai nuovi potenziali clienti di accedere e sfruttare facilmente le funzionalità all'avanguardia della piattaforma attraverso il processo di approvvigionamento semplificato di AWS Marketplace e le opzioni di prezzo basate sull'utilizzo.

"La nostra piattaforma rivoluziona l'esperienza di gestione degli utenti, dando potere sia alle organizzazioni che agli utenti finali", ha affermato Sagi Rodin, cofondatore e CEO di Frontegg. “Portando Frontegg nel mercato cloud leader del settore, stiamo definendo un nuovo standard di settore nella gestione delle identità e degli utenti. Le aziende SaaS possono accelerare l'innovazione e scalare rapidamente le proprie applicazioni con le nostre funzionalità avanzate. Con i recenti miglioramenti e la nostra presenza su AWS Marketplace, siamo pronti per una crescita continua."

Frontegg ha recentemente introdotto Frontegg Forward, una suite di nuove funzionalità progettate per migliorare la gestione degli utenti e delle identità, con particolare attenzione alla velocità e alla flessibilità. Ciò include la funzionalità Gerarchie, che consente agli utenti di creare strutture organizzative complesse, e Security Suite, che offre supervisione della sicurezza in tempo reale, responsabilizzazione dell'utente finale e rilevamento automatizzato delle minacce. Inoltre, la funzionalità Diritti fornisce alle organizzazioni controlli personalizzati e sensibili al contesto per l'accesso degli utenti in base a ruoli e autorizzazioni. Infine, la funzionalità Segnali offre analisi affidabili per promuovere opportunità di upsell proattive, mitigazione del rischio e approfondimenti sull'espansione geografica.

In quanto piattaforma CIAM (Customer Identity and Access Management) di prim'ordine riconosciuta da G2 Crowd, Frontegg offre una suite completa di funzionalità di gestione delle identità. Dai flussi di onboarding senza soluzione di continuità e i diritti utente avanzati alla solida autorizzazione, gestione dei ruoli, misure di sicurezza dell'account e supporto multi-tenancy, Frontegg fornisce alle aziende SaaS gli strumenti necessari per migliorare la sicurezza e l'esperienza dell'utente.

Per saperne di più sull'innovativa piattaforma di identità dei clienti di Frontegg e per accedere a una prova gratuita, visita la pagina del Marketplace AWS.

Fonte: GlobeNewswire.com

FAQ

Cos'è Frontegg?

Frontegg è una piattaforma di identità dei clienti che consente alle aziende SaaS di migliorare la sicurezza e l'esperienza utente attraverso funzionalità complete di gestione delle identità.

Cos'è il mercato AWS?

AWS Marketplace è un catalogo online in cui i clienti di Amazon Web Services (AWS) possono trovare, acquistare, distribuire e gestire software, servizi e soluzioni di terze parti per supportare le proprie attività.

Quali sono le caratteristiche principali di Frontegg Forward?

Frontegg Forward introduce diverse nuove funzionalità, tra cui le Gerarchie, che consentono agli utenti di creare strutture organizzative complesse, e la Security Suite, che offre supervisione della sicurezza in tempo reale, responsabilizzazione dell'utente finale e rilevamento automatizzato delle minacce. Inoltre, Frontegg Forward fornisce diritti per controlli di accesso utente personalizzati e segnali per analisi affidabili.

Come posso accedere a una prova gratuita di Frontegg?

Per accedere a una prova gratuita di Frontegg, visita la pagina AWS Marketplace e segui le istruzioni fornite.